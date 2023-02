El Sindicato Médico dice que el seguimiento de la huelga es "muy favorable": "La gente está con mucho ánimo"

PAMPLONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez, ha afirmado este miércoles que los datos de que disponen sobre el inicio de la huelga de facultativos en Navarra "son muy favorables" y ha señalado que "la gente está con mucho ánimo y con mucho tesón".

Alberto Pérez ha asegurado que la huelga seguirá "hasta donde los compañeros nos digan que tenemos que llegar, si no conseguimos unos mínimos que satisfagan a nuestros compañeros, mantendremos la huelga indefinida el tiempo necesario".

No obstante, sobre las negociaciones entre el sindicato y el departamento de Salud, Alberto Pérez ha afirmado en declaraciones a Europa Press que "las posturas están mucho más próximas de lo que estaban en noviembre". "En noviembre pasado simplemente pensar en una mejora retributiva o en el final de la exclusiva era algo impensable. Ahora el Gobierno al menos se ha abierto a hablar de estos temas y si bien es cierto que en la última semana no ha habido grandes progresos, sí que estamos esperanzados en poder llegar a un acuerdo", ha dicho.

El dirigente del Sindicato Médico ha explicado que no disponía de datos concretos sobre el seguimiento de la huelga. "No sabemos la incidencia. La gerencia está recogiendo únicamente datos de los médicos que no han acudido a su puesto de trabajo, pero como los servicios mínimos son tan altos hay muchísimos compañeros que están de acuerdo con la huelga, que harían huelga, pero se ven obligados a trabajar, con lo cual, habrá una diferencia entre lo que es la incidencia real y lo que es el seguimiento de la huelga, pero no vamos a entrar en esas guerras. Veremos cuál es el número total de pacientes, de consultas y de quirófanos cancelados y los datos que tenemos ahora de lo que nos va llegando al Sindicato Médico son muy favorables, la gente está con mucho ánimo y con mucho tesón", ha asegurado.

Además, Alberto Pérez ha precisado que "los servicios mínimos en términos generales son del cien por cien para atenciones preferentes o urgentes, y del 60% para atenciones normales programadas". "Son servicios mínimos muy altos. Por ejemplo, en Aragón son los de un día festivo, virtualmente solamente urgencias, y aquí tradicionalmente ponen unos servicios muy altos que limitan mucho nuestro derecho a la huelga, pero los imponen ellos, no aceptan nuestras alegaciones y estamos en la obligación de cumplirlos, esto es lo que hay", ha apuntado.