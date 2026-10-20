Suspendidos los procesos participativos del Aquavox y Civivox Lezkairu por indicación de la Junta Electoral Provincial

Archivo - Imagen del Aquavox San Agustín - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - JESUS M GARZARON

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha acordado suspender los dos procesos participativos que tenía en marcha en torno a los futuros usos del Aquavox San Agustín y a la propuesta de peatonalización del entorno del futuro Civivox de Lezkairu.

La decisión, según han explicado desde el Ayuntamiento en una nota, viene motivada por la resolución de la Junta Electoral Provincial, que acuerda, a petición de un partido político -UPN-, la suspensión del proceso en torno al Aquavox "hasta la total conclusión del periodo electoral".

La Junta Electoral Provincial considera que el proceso participativo en torno al Aquavox San Agustín "contraviene el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General".

El Consistorio abordará de nuevo ambas iniciativas una vez pasada las elecciones generales, previsiblemente, en el mes de diciembre. En un principio, se había previsto para este miércoles, día 21, una sesión informativa sobre la dotación deportiva municipal ubicada en la calle San Agustín.

Esa sesión se completaba con un periodo para recoger propuestas ciudadanas de nuevos usos, que se iba a prolongar del 22 de octubre al 4 de noviembre.

El objetivo era conocer la opinión del vecindario sobre posibles nuevos usos y servicios del futuro equipamiento, que el Consistorio prevé levantar en espacio que actualmente ocupa el aquavox, y que se prevé cerrar el 30 de junio de 2027.

Aunque la Junta Electoral Provincial únicamente se ha pronunciado sobre este proceso participativo, el Ayuntamiento de Pamplona, previendo posibles nuevas reclamaciones, ha decidido también paralizar, de momento, el proceso abierto sobre la reurbanización y peatonalización del entorno del futuro Civivox de Lezkairu, que se levantará en una parcela municipal junto a la gasolinera, próxima a la avenida Juan Pablo II.

La jornada informativa sobre este aspecto se iba a organizar el jueves, día 22. En esa sesión buscaba dar a conocer la propuesta, plantear dudas y compartir opiniones y aportaciones, que se tendrían en cuenta en futuros desarrollos.