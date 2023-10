Taberna reivindica la prensa local para mejorar la calidad democrática y la cohesión territorial

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha reivindicado este lunes la importancia de la prensa local como "un valor para la calidad democrática de nuestras localidades" y un motor de cohesión territorial, por su vertiente generadora de relaciones de cooperación entre vecinos y vecinas y de apoyo a la economía local. Así lo ha expresado en el acto de apertura de las II Jornadas de Prensa Local organizadas en Pamplona la Asociación de la Prensa Local de Navarra, NafarPres.

"No hay Comunidad sin comunicación. La prensa local es el pegamento que da vida a las comunidades. Sin prensa local no captaríamos el voluntariado; sin prensa local no habría negocios locales; sin prensa local no habría vecindad", ha subrayado.

El vicepresidente Taberna ha asegurado que, en la era de los bulos y las llamadas 'fake news', el periodismo local aporta una "información de kilómetro cero" que es una "garantía" de veracidad. "Estamos en un mundo de tiempos inciertos y de vidas inestables. El ser humano necesita de confianza; confianza en lo que lee, confianza en quién le gobierna, confianza en su vecino. La confianza se debe palpar, se debe tocar. Y vosotros con vuestro relato aportáis confianza. Nos ayudáis a construir país; en definitiva, nos ayuda a ser ciudadanos", ha indicado Taberna, quien ha asegurado que "toda comunidad necesita un medio que la vertebre y, desde una historia común, comparta sus novedades, sus necesidades y también sus logros".

Ha insistido además en el importante papel de los medios locales en las políticas de lucha contra la despoblación, por su contribución a "mantener vivas" las comarcas, pueblos y barrios. "La desaparición de un medio de comunicación local es una alerta temprana de un problema posterior de despoblación. Cuando una comarca comienza su declive demográfico, junto a la desaparición de su tejido empresarial y asociativo, es habitual también ver desaparecer su periódico, su revista o su emisora de radio local", ha lamentado.

Para finalizar, ha subrayado el apoyo del Gobierno de Navarra al sector de los medios locales, plasmado en un incremento del 55% de la inversión en publicidad desde 2019. En concreto, el año pasado se invirtieron 81.500 euros en inserciones en medios locales, un 5% procedente de la publicidad institucional del Gobierno de Navarra.

NafarPres es una entidad creada en 2006, que reúne a nueve medios locales repartidos por toda la geografía de la Comunidad foral, como son Plaza Nueva, La Voz de la Merindad, Ttipi-Ttapa, Guaixe, Mendixut, Txantrean Auzolan, Mailope y las revistas Entreto2-Auzolan de Valdizarbe y Tierra Estella. Estos medios cubren la información de la zona de la Sakana, Baztan, Bertizarana, Bortziriak, Malerreka, Leitzaldea, Urumealdea, Xareta, Zona Media, Pirineo Navarro, Txantrea, Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera Navarra, Araitz, Betelu, Lekunberri y Larraun.

La jornada de este lunes ha sido promovida para dar visibilidad a la prensa local navarra y servir de punto de encuentro para que profesionales del sector puedan analizar sus retos de futuro. La sesión ha contado con la participación de representantes de medios de comunicación local, prensa regional, impresa y digital, así como a profesionales de agencias de comunicación, cuentas de redes sociales y estudiantes de Comunicación.

El acto de apertura, celebrado en el auditorio de Civican, ha contado con la presencia del director general de Comunicación y Proyección Institucional, Miguel Moreno; el director gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, Javier Arakama; y la presidenta de la Asociación de la Prensa Local de Navarra, Nafarpres, Sandra Goldáraz. Tras la inauguración, se ha presentado el primer estudio sobre la prensa local de Navarra, realizado por la empresa navarra Imeanticipa, cuyas conclusiones han servido de base para el debate sobre los retos presentes y futuros de la prensa local, entre los que destacan la digitalización y el aprovechamiento de las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial.

La primera ponencia prevista en la jornada corre a cargo del profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, Luis Antonio Sáez Pérez, que analizará los 'Medios de comunicación en el desarrollo rural. Relaciones en redefinición'. A continuación, la periodista móvil Ana López Jiménez, productora de contenidos multimedia en Mojo Trainer ofrece una charla que lleva por título 'El móvil como herramienta para hacer información local', donde reflexiona sobre los cambios tecnológicos y sus posibilidades para articular nuevas formas de comunicación.

Finalizada la sesión matinal, y tras el descanso para la comida, a las 16.15 horas la jornada continúa con talleres prácticos. El primero, que lleva por título 'Inteligencia Artificial y cómo aplicarla a la creación de contenidos', está impartido por Joan Martín, diplomado en Ciencias Empresariales, especializado en Marketing y MBA por la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona (EAE) y cofundador de la agencia de marketing y comunicación online MarfiCom.

La jornada finalizará con el segundo de los talleres programados que llevará por título 'Análisis de diseño y maquetación de revistas impresas Nafarpres', donde el diseñador gráfico Iñaki Iturbe analizará las publicaciones pertenecientes a esta asociación.