Taberna subraya la necesidad de reforzar el "compromiso social y político" contra la violencia machista

PAMPLONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha subrayado la necesidad de reforzar el "compromiso social y político" contra la violencia machista. Taberna ha participado este martes en el pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer celebrado en Madrid, bajo la presidencia del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

"La violencia contra las mujeres es una cuestión de Estado que atañe a todas las administraciones, tanto a las autonómicas como a la Administración del Estado y también al Poder Judicial", ha explicado Félix Taberna.

Según ha añadido, "desde Navarra hemos puesto de manifiesto la necesidad de que el aumento inusual de violencia vicaria registrado en el conjunto del país en los últimos meses, provoque un mayor refuerzo de la alianza social". "La sociedad debe percibir este hecho como un fenómeno lacerante y debemos estar concienciados sobre ello", ha indicado Taberna.

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado interministerial en el que participan representantes de las comunidades autónomas, la Justicia, la sociedad civil y organizaciones sindicales y empresariales. En el encuentro de hoy, celebrado en el Complejo de La Moncloa, también ha participado a vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

HOJA DE RUTA FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA

Félix Taberna ha reiterado que "el Gobierno de Navarra tiene como prioridad política trabajar en la erradicación de todas las manifestaciones de violencia machista, que constituye una violación de los Derechos Humanos y un obstáculo para el desarrollo de cualquier sociedad democrática". "Se trata de un reto que afrontamos como sociedad, entendido como prioridad dentro de un nuevo modelo de país alineado con la Agenda 2030", ha expuesto.

La vicepresidencia primera y Departamento de Presidencia e Igualdad, a través del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), coordina las actuaciones públicas en materia de atención y prevención de la violencia hacia las mujeres, con especial atención a menores, creando e impulsando recursos de intervención integral, formando a profesionales, agentes sociales y operadores jurídicos, y llevando a cabo acciones de sensibilización social.

DENUNCIAS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 2023

El año pasado se registraron en la Comunidad foral 2.091 denuncias por violencia contra las mujeres, según el Informe de denuncias policiales interpuestas en Navarra correspondiente al año 2023.

"Se constata un incremento de denuncias, que no quiere decir necesariamente que haya un aumento de la violencia, sino que se interpreta como una mayor sensibilización y concienciación. La violencia naturalizada e invisibilizada está siendo denunciada. No obstante, es muy difícil una medición real porque la mayor parte de la violencia sexual no se denuncia", ha señalado el vicepresidente Taberna.

Casi 7 de cada 10 denuncias (1.395) lo fueron por violencia física o psíquica o únicamente psíquica; el 17% (356) por violencia sexual y el 16% (340) por quebrantamiento de órdenes de protección.

Según recoge el informe, casi la mitad de las denuncias por violencia, el 47%, fueron interpuestas por mujeres de entre 30-49 años, seguido de la franja de edad 18-29 años (27,74%), menos de 18 años (11,48%), 50-64 años (10,66%) y 65 o más años (2,53%). El informe destaca asimismo la edad de las mujeres que pusieron denuncias por violencia sexual (356). Casi 4 de cada 10 de estas mujeres (39,89%) tenían menos de 18 años. Más de 3 de cada 10 mujeres (32,30%), entre 18 y 29 años.

Según el tipo de relación existente entre las mujeres víctimas y los hombres agresores, casi tres de cada cuatro mujeres (73,80%) que interpusieron una denuncia por violencia lo hicieron contra su pareja actual o expareja. Y en el 12,20% de las denuncias las mujeres no tienen ningún tipo de relación con el hombre agresor. En el 13,97% de los casos, el hombre era un familiar o mantenían otro tipo de relación.