El tiempo en Navarra para hoy, 10 de octubre de 2026

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos despejados que tenderán a nuboso durante la tarde, con predominio de las nubes altas, excepto en la zona del Pirineo donde predominarán las nubes medias. Posibilidad de nieblas a últimas horas en la mitad norte de la Comunidad.

Mínimas en ligero ascenso en la zona del Pirineo. Máximas en ascenso generalizado. Viento flojo del norte y noroeste, con algún intervalo de moderado en la Ribera durante la mañana.