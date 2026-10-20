El tiempo en Navarra para hoy, 20 de octubre de 2026

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra, de madrugada, cielos nubosos que despejarán a lo largo de la mañana, salvo en el extremo norte, donde habrá intervalos de nubes bajas y medias; por la tarde más despejado y al final del día intervalos de nubes medias y altas.

Posibilidad de brumas y nieblas matinales y vespertinas más espesas en el Pirineo Navarro y en la vertiente cantábrica. No se descartan lluvias débiles dispersas más probables en el norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios en el norte y en ligero descenso en el resto siendo más acusado el descenso en el noreste de Centro de Navarra. Temperaturas máximas en ascenso siendo este notable en la Ribera del Ebro y en el interior de centro de Navarra.

Viento en general flojo variable salvo en la mitad sur que predominará el noroeste en la primera mitad del día pudiendo ser moderado en la Ribera del Ebro en las horas centrales; por la tarde rolará a componente norte temporalmente y volverá a ser flojo variable al final del día.