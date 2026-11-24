PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, tendiendo a cubrirse con precipitaciones en general débiles y dispersas a partir de la tarde, más probables y persistentes en zonas de montaña. Cota de nieve sobre los 1.400 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso en la Ribera, y máximas en descenso generalizado, más acusado en el entorno del Ebro. Viento flojo del sureste con intervalos moderados de sur en el tercio norte de la comunidad.