El tiempo en Navarra para hoy, 24 de octubre de 2026

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos velados de nubes altas que, por la mañana, irán acompañadas de abundante nubosidad baja matinal en el tercio norte con brumas asociadas y, en zonas altas, nieblas dispersas. Lluvias débiles y algún chubasco aislado en el noroeste y en Pirineos, a primeras horas, que serán de nieve por encima de 1900 metros.
Temperaturas mínimas en descenso en la Ribera y en el suroeste y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en los tercios norte y oeste. Viento flojo del noroeste que tiende pronto a variable.