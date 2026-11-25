PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte, con precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve de madrugada en torno a 900-1000 metros, ascendiendo a 1.300-1.400 metros a mediodía.

Temperaturas mínimas en ligero descenso. Temperaturas máximas en descenso en el tercio norte, en ligero aumento en la Ribera y con pocos cambios en el resto. Vientos de flojos a moderados de componente oeste, predominando el suroeste moderado en Pirineos.