Toquero anima a "trabajar todos juntos" en UPN "para recuperar el Gobierno de Navarra" en 2027

PAMPLONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, elegido vicepresidente de UPN en el Congreso que ha celebrado el partido este domingo, ha animado a trabajar "todos juntos, sin fisuras" en la formación regionalista para "volver a demostrar que la mejor opción política en esta tierra es UPN, a demostrar que UPN nació única y exclusivamente para defender esta increíble tierra y a trabajar entre todos para volver a ilusionar y para volver en el 2027 a recuperar el Ayuntamiento de Pamplona, que nunca se tuvo que perder con esa aberración -en referencia a la moción de censura-, y para recuperar el Gobierno de Navarra".

Al término del Congreso del partido, Toquero ha afirmado en declaraciones a los medios que "la primera muestra de fuerza la hemos dado hoy, con esa unión de distintas sensibilidades de la gran familia de UPN".

El vicepresidente de los regionalistas ha señalado que "no hay más que ver la cara de felicidad de toda la gente de UPN y la tranquilidad además, que eso también es lo que buscábamos en esta unión de UPN en este Congreso, un congreso en el que nos jugábamos mucho, no el partido, sino que nos estábamos jugando Navarra".

Toquero ha evitado responder sobre si será el candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra. "Ahora lo que vamos es a trabajar, y luego todos los afiliados y afiliadas de UPN buscarán al mejor candidato o candidata para acometer la gran responsabilidad de ser el próximo presidente del Gobierno de Navarra, porque no dudo que lo será. Entre todos trabajaremos y buscaremos a esa persona y a ese equipo", ha resaltado.

En cuanto a la participación en el Congreso, en el que se han registrado 701 votos y el 81% de apoyos a la única candidatura presentada -la de Cristina Ibarrola como presidenta y Toquero como vicepresidente-, el alcalde de Tudela ha explicado que "pasó en el Congreso del 2016, que han sido más o menos los mismos votos". "Cuando solo hay una única lista, y es lógico, la gente se relaja. Yo veo el vaso no medio lleno, lo veo lleno del todo. Es un Congreso en el que no hay más que caras de felicidad, en el que la gente ha estado comiendo y disfrutando en un entorno muy afable durante todo el día y eso es lo que también estábamos buscando, no una guerra, no una división, lo que hemos hecho es una unión", ha subrayado.

Toquero ha afirmado que, con aquellos afiliados que han votado en blanco "trabajaremos, y estoy seguro que todo el mundo que esté aquí, que es de UPN, va a defender el fuerte y vamos a trabajar todos unidos en defender nuestros intereses, en defender los intereses de UPN, que al final es defender los intereses de Navarra".

El vicepresidente de la formación regionalista ha reconocido que puede haber "cierto desasosiego" en los afiliados de UPN tras años fuera del Gobierno de Navarra. "Cuando no ganas o cuando ves efectivamente que el Partido Socialista de Navarra elige los socios de EH Bildu y tira esa línea roja y se tira a la piscina, puede ser que haya cierto desasosiego", ha afirmado.

En todo caso, ha indicado que "hoy es un punto de inflexión, hoy hemos demostrado a toda Navarra que UPN está aquí, que está más vivo que nunca y que nos vamos a poner a trabajar desde esta tarde para volver a ilusionar a aquellos que en algún momento se desilusionaron por las circunstancias que fueran". "Los volveremos a activar. La fuerza de UPN es la fuerza municipalista, no hay nadie, no hay un partido político en esta tierra que tenga tanta fuerza en pueblos, en mancomunidades, en ciudades de esta tierra y eso es en lo que vamos a trabajar. Si activamos a toda esa gente, que nadie dude de que en el 2027 UPN gobernará Navarra", ha señalado.

Sobre diálogo de UPN con otras fuerzas políticas, Alejandro Toquero ha afirmado que "los tiempos cambian, pero lo que no hay que cambiar es la identidad y la filosofía de UPN". "A partir de ahí, entre todos y todas, tanto en el Comité Ejecutivo como en el Consejo Político, analizaremos. Yo no tengo cinco días ahora para tomarme de reflexión, por ejemplo. Ahora empezaremos a trabajar como otros. Veremos cómo analizamos, pero siempre desde la identidad y hacia lo que nació UPN, que es la defensa de Navarra y la lucha contra la izquierda abertzale y el nacionalismo, los que no creen en la auténtica identidad de una Navarra, de una comunidad diferenciada, una Navarra foral y una Navarra española", ha indicado.

No obstante, ha precisado que "con María Chivite siempre me he hablado". "Por supuesto, he sido muy crítico y muy exigente, en lo que me toca a mí como alcalde de Tudela y como presidente del consorcio Eder, pero depende del Partido Socialista de Navarra. Son ellos los que han cambiado, nosotros no hemos cambiado nunca. El que vota a alguien de UPN sabe lo que es y lo que no es. El problema es que el que ha votado el Partido Socialista, con falsedades, prometiendo unas cosas y luego haciendo lo contrario. Tendrán ellos que ver hacia qué camino quieren ir", ha explicado.

Ha insistido en el que se "habla con todo el mundo, y yo con María Chivite he hablado siempre". "Yo hace poco también estuve en una reunión con ella, sabiendo cada uno dónde está y los valores que tiene cada uno", ha resaltado.

Por otro lado, Toquero ha subrayado que permencerá como alcalde de Tudela. "Sólo faltaba. Cómo no. Yo me comprometí con los tudelanos y con las tudelanas a ser alcalde de Tudela hasta el 2027, y eso es lo que voy a hacer. Les di mi palabra, y para un navarro la palabra es ley. Yo voy a estar ahí trabajando. Ahora también echaré una mano a Cristina Ibarrola como vicepresidente ejecutivo. Trabajaremos todos de la mano para un UPN fuerte, unido, cohesionado, ilusionante, y para llegar al 2027 con las mejores armas posibles", ha subrayado.

Preguntado sobre si UPN está preparado para los posibles escenarios que se pueden abrir en España ante la decisión del presidente Pedro Sánchez sobre su continuidad o no, Alejandro Toquero ha indicado que "UPN está preparado desde que nació hace 45 años, por lo tanto, pase lo que pase, estaremos bien armados y preparados para ver la evolución de nuestra tierra y la evolución de España".

Ante posibles pactos de UPN con el PP, ha señalado que "todo está ahí encima de la mesa, pero vamos a ver cómo evoluciona". "Yo estoy seguro que el señor Sánchez mañana va a decir que continúa. Yo creo que ha hecho un paripé, un contigo o contra mí. Yo creo que ha hecho una puesta en escena espectacular de un gran estratega político, pero creo que el presidente Sánchez va a seguir estando ahí. Ojalá tome la decisión de dejar de ser presidente y a partir de ahí empecemos a trabajar. Pero creo que no va a ser ese el escenario. Aún así, UPN está preparado para cualquier escenario", ha destacado.