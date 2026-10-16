Un total de 160 entidades locales se han sumado al convenio para investigar los bienes inmatriculados por la Iglesia

El presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, en un momento de la comisión de seguimiento del acuerdo para investigar bienes inmatriculados por la Iglesia. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigación impulsada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para esclarecer la posible titularidad pública de bienes inmatriculados por la iglesia católica continúa avanzando. Hasta la fecha, se han adherido a esta iniciativa 160 entidades locales, que cuentan con un total de 1.027 bienes inmatriculados.

De ellos, han sido identificadas 459 propiedades, que se encuentran en proceso de investigación, entre las cuales se han detectado indicios o evidencias documentales en 108 casos que apuntan a una posible titularidad pública.

Estos datos se han abordado en la reunión de la comisión de seguimiento del convenio de colaboración que han mantenido el consejero José Mari Aierdi y el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, junto con sus respectivos equipos técnicos. Durante el encuentro, Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral y la FNMC han analizado la evolución de las investigaciones. Asimismo, se ha formalizado la actualización y renovación del convenio suscrito entre ambas instituciones, cuya aplicación desde principios de año ha permitido mantener la actividad investigadora sin interrupciones.

La participación de las entidades locales ha continuado creciendo desde la puesta en marcha del proyecto en 2025. Actualmente, las 160 entidades adheridas se distribuyen entre 62 ayuntamientos simples, 17 ayuntamientos compuestos y 81 concejos, informan desde el Gobierno de Navarra.

UNA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y DOCUMENTAL

El proyecto tiene su origen en el listado de 2.952 bienes inmatriculados por la iglesia católica que el Gobierno de Navarra remitió al Parlamento foral en 2021. El objetivo de la colaboración entre ambas instituciones es determinar si entre estas propiedades existen bienes de titularidad comunal que históricamente hayan pertenecido a los municipios y concejos y cuya titularidad pública podría ser susceptible de recuperar.

Para ello, la FNMC, con el respaldo del Gobierno foral, desarrolla una investigación histórica y documental individualizada de los bienes correspondientes a las entidades locales adheridas. Los trabajos incluyen la consulta de archivos municipales y provinciales, el análisis de documentación registral y catastral y la reconstrucción de la trayectoria histórica de cada propiedad, con el fin de localizar pruebas que permitan acreditar su posible carácter comunal o público.

Esta labor se desarrolla en coordinación con la sección de Comunales de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Navarra, que se encarga de analizar y clasificar los bienes, verificar su identificación catastral y registral y facilitar la información necesaria para orientar las investigaciones.

Como resultado de estos trabajos, cada entidad local recibe un informe individualizado con las conclusiones de la investigación sobre sus bienes. Esta documentación permite a los ayuntamientos y concejos conocer con mayor precisión la situación de su patrimonio y valorar, cuando existan fundamentos suficientes, la posibilidad de emprender acciones para reclamar su titularidad.

CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS

La investigación comenzó en 2025 y permitió completar una primera fase de estudio sobre 174 bienes pertenecientes a 26 entidades locales. De ellos, 79 presentaban pruebas o indicios que podían justificar una eventual reclamación de titularidad pública.

El convenio correspondiente a 2026 contempla una aportación de 50.000 euros del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para financiar las actuaciones de investigación y documentación desarrolladas por la FNMC.