Trabajadores de Fundación Miguel Servet critican la "falta de financiación" para aplicar el convenio y anuncian paros

Imagen de la concentración - LAB

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Navarrabiomed - Fundación Miguel Servet se ha concentrado este jueves ante el Parlamento de Navarra para criticar que "los presupuestos no contemplan la financiación necesaria para aplicar el convenio laboral que les corresponde".

Por ello, según han indicado desde el sindicato LAB en un comunicado, exigen al Gobierno de Navarra que incluya en los Presupuestos de 2027 "una partida específica y suficiente que permita hacerlo efectivo".

Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet es "la única encargada de desarrollar la investigación biomédica pública en la Comunidad foral". Por ello, durante la concentración se ha escenificado "el funeral en su honor".

Con esta acción, la plantilla ha querido expresar l"a tristeza, enfado y profunda decepción que les producen las declaraciones de apoyo a la investigación realizadas por el Departamento de Salud y los partidos políticos, ya que no van acompañadas de la dotación económica necesaria para cumplir sus compromisos".

"Estamos cansadas de escuchar buenas palabras y promesas sobre el futuro de la investigación biomédica pública mientras no se incluye en los presupuestos la partida económica necesaria para aplicar nuestro convenio", han manifestado.

Los trabajadores han añadido que esta reivindicación "no afecta únicamente a sus derechos laborales, sino también al futuro de un servicio público esencial para toda la sociedad navarra". La investigación biomédica "contribuye a mejorar la salud de la población, avanzar en el conocimiento científico y fortalecer la sanidad pública".

Ante esta situación, la plantilla ha anunciado que la próxima semana dará inicio a una serie de paros los martes y jueves, de 10 a 12 horas, para "defender sus derechos y exigir la financiación necesaria para aplicar el convenio".

Asimismo, apelan a "la responsabilidad del Gobierno de Navarra, del departamento de Salud y de los grupos políticos con los que se han reunido: PSOE, Geroa Bai, Contigo-Zurekin, EH Bildu, UPN y PP".

"No enterramos nuestra voluntad de defender la investigación. Queremos evitar que este funeral simbólico se convierta en una realidad. Los Presupuestos de 2027 son una oportunidad para demostrar que el compromiso con la investigación biomédica pública es real. Las palabras ya no son suficientes: necesitamos financiación y hechos concretos", han concluido.