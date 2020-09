Tracasa expone su trabajo en la superresolución de imágenes de satélite en el Congreso de ISPRS

PAMPLONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tracasa, empresa pública del Gobierno de Navarra, expuso su trabajo en la superresolución de imágenes de satélite en el Congreso Anual de ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, en español, Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección), reunión internacional de referencia en esta materia que se celebró en Niza (Francia) entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre.

La fotogrametría y la teledetección (mediante la utilización de satélites) permiten obtener información veraz de imágenes y otros sensores sobre la tierra y su entorno, y estudiar los procesos físicos a través del registro, la medición, el análisis y la representación de los datos obtenidos.

En este sentido, Tracasa presentó su proyecto "Learning Super-Resolution for Sentinel-2 images with real ground truth data from a reference satellite" ("Aprendizaje de superresolución para imágenes de Sentinel 2 con datos reales del terreno de un satélite de referencia"), con el que explicó su tecnología SENX4, que permite multiplicar por cuatro la resolución de imágenes de satélite con técnicas de deep learning (ver la capa completa de la Península Ibérica remuestreada) y mejorar todas las métricas obtenidas previamente en esta materia.

Tras ser valorado por la ISPRS como uno de los mejores trabajos presentados a esta edición del congreso, Tracasa tuvo la oportunidad de explicar su proyecto en directo durante el transcurso de la reunión, que este año, en su 24ª edición, consiguió congregar a más de 1.000 asistentes -con más de 100 universidades y centros de investigación representados- y recibir trabajos de más de 500 autores.

Además, el trabajo de Tracasa, realizado por el equipo formado por Rubén Sesma Redín, Christian Ayala Lauroba, Mikel Galar Idoate (investigador de la UPNA), Lourdes Albizua Huarte y Carlos Aranda Torres, fue seleccionado para formar parte del anuario de la ISPRS, tras ser valorado como uno de los mejores proyectos presentados a la sociedad a lo largo de 2020.

PRESENCIA EN LA REVISTA "REMOTE SENSING"

Por otro lado, el proyecto de superresolución elaborado por Tracasa también ha sido publicado recientemente en la revista "Remote Sensing", una publicación internacional realizada mensualmente por la plataforma MDPI que está especializada en teledetección y que posee una importante repercusión entre la comunidad científica. Su publicación se ha realizado dentro de una tirada especial de la revista denominada "Remote Sensing Data Fusion as a Strategy to Add Value to Earth Observation Data".

"Para Tracasa, tener este reconocimiento y poder contar con una difusión de tal envergadura nos permite afrontar con mayor entusiasmo si cabe los futuros proyectos que llegarán. Es un aval al entusiasmo y al esfuerzo de un gran equipo, que está trabajado desde hace años en posicionar estratégicamente en un alto nivel tecnológico y científico a la compañía", expone Carlos Aranda, responsable de I+D+I de Tracasa y miembro del equipo de trabajo que ha participado en el proyecto de superresolución.

Tracasa, empresa pública del Gobierno de Navarra adscrita al departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, desarrolla sus principales servicios en cartografía, gestión del territorio y sistemas de información territorial, y ofrece soluciones a medida para la modernización de administraciones públicas y entidades de carácter privado, tanto a nivel nacional como internacional.