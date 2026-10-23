Tres personas heridas tras colisionar dos vehículos en Tafalla

Archivo - Imagen de la sala del 112 - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas la tarde de este viernes tras colisionar dos vehículos a la altura del punto kilométrico 36,9 de la carretera N-121 (Pamplona-Tudela), en el término municipal de Tafalla.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 14.16 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia han trasladado a las tres personas al Centro de Salud de Tafalla en la ambulancia de soporte vital básico. Se trata de un hombre de 62 años, una mujer de 48 años y una mujer de 62 años, que sufren contusiones con pronóstico leve.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.