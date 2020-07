Un tributo a Queen da comienzo este viernes al ciclo de conciertos 'Noches en la Ciudadela'

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tributo a la banda británica de rock 'Queen' abrirá este viernes por la noche en Pamplona el ciclo de conciertos 'Noches de Ciudadela', que ofrecerá durante el verano y cada fin de semana conciertos, entre otros, de David Otero o de Natalia Lacunza.

Para celebrar el arranque del ciclo, las redes sociales del área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona van a sortear cuatro entradas dobles. Además, el jueves se pondrán a la venta cien entradas más para el concierto de 'Chica Sobresalto' programado para el sábado, después de que las planteadas inicialmente se agotaran en los primeros días.

El concierto de la banda 'Remenber Queen' será el viernes a las 21.30 horas. Participarán en el sorteo de entradas todos los que compartan una publicación del perfil de Facebook e Instagram de 'PamplonaEsCultura' mencionando la persona con la que acudirán al concierto en el caso de que ganen. Las entradas también se pueden adquirir por diez euros más gastos de gestión en la web pamplonaescultura.es.

'Remember Queen' llega a Pamplona con una renovada puesta en escena, un cuidado vestuario y un elenco de músicos especialistas en emular en trabajo de la banda británica, ofreciendo un especial homenaje a la figura de Freddy Mercury y a su legado musical. El concierto tiene como principal objetivo crear la sensación de estar viendo a Queen en vivo. La puesta en escena es similar a la que la banda utilizó en la gira de 1986, la última con Freddy Mercury en vida.

No faltarán éxitos como 'We are the Champions', 'Bohemian Rapsody', 'I want to break free', en un espectáculo que ya han podido ver más de medio millón de personas en las últimas diez temporadas sobre los escenarios. En el papel de Freddy Mercury estará Piero Venery, que desde Italia ofrece una impecable caracterización del artista, junto a sus gestos, bailes y puesta en escena.

El segundo concierto del ciclo, que este sábado traerá a la Ciudadela a la 'Chica Sobresalto', ha tenido que ampliar su aforo tras agotar sus entradas en los primeros días de su puesta a la venta. Así, se ha rediseñado el espacio para dar cabida a cien personas más, pasando de los 500 espectadores iniciales a los 600. Las entradas adicional se pondrán a la venta el jueves a partir de las nueve de la mañana en la web pamplonaescultura.es por diez euros más gastos de gestión.

Como estaba anunciado inicialmente, el concierto tendrá lugar este sábado 11 de julio a partir de las 21.30 horas. Las características del espacio de la Ciudadela donde se están celebrando los conciertos de la programación cultural de verano del Ayuntamiento de Pamplona hacen posible que las plazas se puedan aumentar fácilmente. De este modo, se ha ganado espacio para el público en la zona de los espectadores por la parte trasera, lo que ha permitido redistribuir las sillas manteniendo la distancia de seguridad entre ellas, y ganando las cien plazas que ahora salen a la venta.

La navarra Maialen Gurbindo, más conocida como 'Chica Sobresalto', ha saltado a la fama en los últimos meses tras participar en la última edición del concurso de TVE 'Operación Triunfo', pero cuenta con una amplia trayectoria personal en torno a la música.

Las 'Noches en la Ciudadela' continuarán durante los viernes y sábados con las actuaciones, entre otros, de Natalia Lacunza, David Otero, Diana Navarro, Miss Caffeina, Viva Suecia, Iseo o la Orquesta Sinfónica de Navarra. Precisamente el concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra será el único gratuito. El resto tienen unos precios que oscilan entre los 10 y los 15 euros, más los gastos de gestión por la tramitación a través de internet en la web www.pamplonaescultura.es.