Tudela inaugura una exposición dedicada al compositor Fernando Remacha. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela-Conservatorio Municipal de Música 'Fernando Remacha' inaugura este viernes, a las 19.30 horas, la exposición 'Fernando Remacha: entre la música y la vida', una muestra dedicada al compositor tudelano con motivo del 50º aniversario del centro educativo que lleva su nombre.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 13 de noviembre en el zaguán del Palacio del Marqués de Huarte (Archivo-Biblioteca), ofrece un recorrido por la trayectoria personal y profesional de uno de los músicos navarros más destacados del siglo XX, reconocido por la crítica y galardonado en tres ocasiones con el Premio Nacional de Música, según ha explicado el Ayuntamiento de Tudela en una nota.

La muestra reúne fotografías familiares y de diferentes etapas de la vida de Fernando Remacha (1898-1984), algunas realizadas por el fotógrafo local Nicolás Salinas. Entre las imágenes destacan las tomadas durante su estancia en Italia en los años veinte, una fotografía junto a Luis Buñuel en 1957 y otra de la presentación del Coro de Tudela en 1955.

También se exponen documentos de especial interés, como una carta de Luis Buñuel, para cuyas películas Remacha compuso diversas piezas musicales, así como correspondencia de Carl Orff y Pedro Iturralde, procedente del Archivo de la Música y las Artes Escénicas de Navarra.

La concesión del Premio Nacional de Música de 1980, que reconoció el conjunto de su trayectoria, constituye otra de las piezas destacadas.

La selección de los materiales ha contado con la colaboración de Rebeca Madurga Continente, profesora del Conservatorio Superior de Música de Pamplona.

La exposición incorpora asimismo documentación procedente del Archivo Municipal de Tudela, como el registro de nacimiento del compositor, un sobre y un sello conmemorativos, además de documentación relacionada con la entrega de un busto realizado por el escultor Antonio Loperena.

Este busto se encuentra junto al escritorio de Remacha, instalado en la sala museo del palacio, donde también se conserva la carroza del Marqués de San Adrián.

El legado del compositor se encuentra repartido entre diferentes instituciones. Su archivo musical fue adquirido por el Gobierno de Navarra en 1988 a su viuda, Rafaela González Fierro, y depositado en el Archivo General de Navarra el 31 de agosto de 2017.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2020, su hija, Margarita Remacha González, donó al Archivo Real y General de Navarra la documentación que todavía conservaba relacionada con el legado de su padre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tudela recibió el 5 de julio de 2016 una colección de materiales y objetos donados por Margarita y Fernando Remacha González. Este conjunto, que había permanecido anteriormente en depósito en el Archivo Municipal y en la Escuela-Conservatorio, donde se encuentra desde 2011, está integrado por 459 libros y otros 45 objetos, entre ellos un piano.