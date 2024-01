UAGN anuncia movilizaciones para reclamar un "cambio rotundo" de la Política Agrícola Común y apoyo "real" al sector

Bariáin advierte de que "no queremos a ningún político en nuestras manifestaciones"



PAMPLONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, ha anunciado este martes que la organización agraria va a realizar movilizaciones en Navarra "al igual que están haciendo organizaciones afines en prácticamente la totalidad de Europa", para reclamar, entre otras cuestiones, un "cambio rotundo" de la Política Agrícola Común (PAC) y apoyo "real" al sector.

En una rueda de prensa, ha explicado que UAGN mantendrá reuniones a nivel nacional a lo largo de esta semana para definir cómo van a ser las movilizaciones. "Vamos a hablar con el resto de organizaciones agrarias para que se sumen a nuestra protesta o para diseñar acciones conjuntas. Las acciones que vamos a iniciar no tienen ni límite en el tiempo ni límite en la contundencia", ha añadido, tras subrayar que el día 1 de febrero es "la fecha límite para llegar a un acuerdo y establecer las acciones que tengamos que hacer".

Según Bariáin, "no queremos causar daño a nadie, pero la situación es la que es: 61 años de media de sector, desaparición de nuestros negocios familiares, desaparición de la agricultura y la ganadería familiar, desaparición de nuestros pueblos".

"UAGN aboga por la concertación, aboga por el diálogo, pero cuando el consenso, el diálogo, el estar sentados en una mesa, no da los resultados esperados, hay que pasar a la acción. Ese pasar a la acción, al igual que está pasando en Europa, clama por una Política Agrícola Común diferente a la que estamos soportando. Y utilizo el verbo soportar porque es una auténtica aberración, una auténtica barbaridad", ha reivindicado, tras criticar que "tenemos que cumplir normativas totalmente absurdas cuando a nosotros se nos imponen y se abre la puerta para que entren productos de otros países sin esas condiciones".

Entre otras cuestiones, ha reclamado la creación de un impuesto a la gran distribución, "porque el precio al cual nos pagan nuestros productos es un precio ruinoso, y sin embargo vamos al lineal y el precio cada vez es más caro". "Por tanto, hay escalones en el centro de esa cadena que se están lucrando de una manera yo creo que injustificada, y por supuesto ese incremento de precio tiene que tener un impuesto", ha dicho, tras pedir la esa recaudación de ese impuesto "revierta en el medio rural".

También ha reclamado la aplicación, "con toda la contundencia posible, con el aumento de sanciones", de la ley de la cadena Alimentaria, una labor "que es propia de la Administración". Asimismo, ha pedido "un cambio rotundo de la PAC". "No puede ser que se haya convertido en un absoluto monstruo funcionarial que no sirve para garantizar los ingresos de la agricultura y de la ganadería, que es uno de los principios fundacionales de esta Política Agrícola Comunitaria", ha reivindicado.

A su juicio, la actual PAC "nos está llevando a la desaparición del modelo de agricultura familiar y quien lo va a pagar somos nosotros a corto plazo, pero también el consumidor, que va a tener que pagar más por unos productos probablemente de menor calidad".

Por otro lado, ha valorado que se haya subido el salario mínimo interprofesional, "pero nosotros pedimos exenciones a las cuotas de seguridad social". Ha pedido también una ley de despoblamiento, que se desarrolle "acompasada de una ley de desarrollo rural que permita que nuestros pueblos puedan seguir vivos", así como "un apoyo real a la ganadería intensiva y extensiva". "Cuando digo apoyo real, económico también. Pero obviamente no se pueden lanzar mensajes como los que se están lanzando, aquí nosotros tenemos que cumplir una normativa medioambiental. Cuando yo veo a las energéticas hablar de parques solares y de parques fotovoltaicos y de parques eólicos en la Administración, se le trata con cariño y se le pone la alfombra roja", ha criticado.

En definitiva, ha pedido "apoyo al verdadero profesional agrícola y ganadero, al agricultor, al ganadero y a la ganadera, al de verdad, al que se sube el tractor, al que va a la cuadra, no al que es de mentira".

"Me gustaría que la sociedad se diese cuenta que esto no va contra ellos. Al final es una batalla donde debemos ganar todos. No queremos causar molestias a la sociedad, simplemente queremos ser garantes de una alimentación sana y sostenible y ellos y ellas van a ser los primeros beneficiados en la consecución de unos alimentos seguros y por supuesto en el mantenimiento del medio ambiente", ha dicho.

"NO QUEREMOS A NINGÚN POLÍTICO EN NUESTRAS MANIFESTACIONES"

Por otro lado, Bariáin ha advertido de que "no queremos a ningún político en nuestras manifestaciones". "Esto no va de política. Absolutamente todos los grupos políticos han pasado por el Gobierno de esta Comunidad, por el gobierno nacional, por Europa, y nadie ha hecho absolutamente nada. Nos ha llevado a una situación que es crítica y donde la agricultura familiar y la ganadería familiar va a desaparecer. Y, por tanto, ahora no queremos a ningún político ni a ningún partido político en nuestras movilizaciones", ha reivindicado.

Según ha dicho, "no queremos que se instrumentalice esto, no queremos que nadie se ponga la banderita y venga con nosotros, porque cuando tuvo la oportunidad de hacer cosas por el sector no la ha hecho".

LAS AFIRMACIONES DEL PRIMER MINISTRO FRANCÉS "RAYAN LO LEGAL"

Preguntado por las declaraciones realizadas por el primer ministro francés, Gabriel Attal, sobre "la competencia desleal" de algunos socios de la UE, Bariáin ha afirmado que Attal es "un cobarde, porque lanzar balones fuera no tiene sentido".

"Sabe perfectamente que Bruselas lanzaba una normativa que es igual a la que hay en el resto de países europeos, es decir, nosotros cumplimos la misma normativa que un alemán, un francés, un italiano, un griego. A partir de ahí, si él tiene medidas más contundentes, más duras, es su responsabilidad -que no creo que sea así, pero desconozco las medidas que tienen que cumplir los agricultores franceses-. Pero eso de que Italia y España tengan medidas más laxas que ellos, bueno, creo que esas afirmaciones son demasiado alegres", ha criticado.

En este sentido, ha considerado que "aquí tendría que intervenir el Ministerio a nivel nacional" ya que a su juicio "eso incluso raya lo legal, el hacer una afirmación en ese sentido, y por supuesto, la agricultura y la ganadería aquí en este país cumple la misma normativa que se dicta desde Bruselas, que en ocasiones es absurda".

Respecto a la situación en Francia, Bariáin ha remarcado que "es un problema lo de los transportistas", que "tienen prácticamente una problemática similar a nosotros". "En muchos países europeos, tanto transportistas como taxistas como autónomos se están sumando a las movilizaciones", ha manifestado, tras añadir que "aquí no queremos causar ningún daño económico a sectores como transportistas, que en muchas ocasiones hemos ido a la mano".

Sobre si se plantean sumarse a las movilizaciones convocadas a nivel nacional por agricultores españoles, Bariáin ha respondido que "no hemos valorado si nos vamos a sumar". "Lo tenemos que valorar a nivel nacional, pero no lo descartamos", ha dicho. Al ser preguntado por esta movilización, convocada "al margen de sindicatos", Bariáin ha indicado que "cada uno es libre de hacer lo que estime conveniente".

"Desde esta organización se respeta cualquier tipo de reunión. Creo que las inquietudes suyas son las mismas que las nuestras. No creo que nadie esté en desacuerdo con la tabla reivindicativa que hemos planteado aquí, a nivel nacional y a nivel europeo. A partir de ahí, si hay un grupo de gente que se quiere manifestar solos por cualquier razón, evidentemente nosotros solamente tenemos una palabra: respeto a ellos", ha subrayado.