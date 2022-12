UAGN critica "falta de presupuesto" para el sector rural navarro en 2023 pero no "entrará en el juego" de enmendar

Reclaman modificar la forma de elaborar los Presupuestos y actuar "de forma coordinada" con el sector



PAMPLONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UAGN ha criticado la "falta de presupuesto" destinado al sector primario y al mundo rural en las cuentas de Navarra para 2023, que previsiblemente se aprobarán este jueves en el pleno del Parlamento foral, y ha anunciado que no han presentado enmiendas porque no quieren "entrar en ese juego" al "saber de antemano que éstas serían rechazadas".

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa el presidente de UAGN, Félix Bariáin, quien ha añadido que "en un año récord de Presupuestos en Navarra, con 5.750 millones de euros y con un gasto no financiero de 4.300 millones, todavía es más criticable esa falta de presupuesto y el modo en que se han confeccionado".

Bariáin, que ha reclamado "racionalizar la política medioambiental" y actuar "de forma coordinada" con el sector, ha criticado que "la mecánica de la confección de los Presupuestos es curiosa", ya que "los crean los diferentes departamentos siguiendo unas directrices políticas que marca el Gobierno, como no podía ser de otra forma", para posteriormente ser trasladados a las organizaciones y al Consejo Económico Social, "un órgano que no sirve absolutamente para nada en materia presupuestaria".

"Una vez se tienen ya prácticamente aprobados en sesión de Gobierno, se dan unas cuantías económicas menores a los diferentes partidos políticos para que éstos, con carácter electoralista, las repartan entre organizaciones agrarias, ayuntamientos, y demás. Este año, por primera vez en la historia, UAGN ha decidido no presentar enmiendas a estos Presupuestos porque no vamos a entrar en ese juego. ¿Para qué vamos a hacer un esfuerzo para redactarlas sabiendo de antemano que van a ser rechazadas?", ha indicado.

De esta forma, Bariáin ha considerado que sería necesaria "una enmienda total" pero "no a la cuantía, sino a la forma de redactarlos", y ha pedido "que se haga de abajo a arriba" ya que, a su juicio, hay que "escuchar antes" al sector "y no después", aunque la "última palabra" la tenga el Ejecutivo.

PARTIDAS ECONÓMICAS

En materia económica, ha afirmado que el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente "tiene 162 millones de presupuesto, un 12,78% más que el año anterior, pero las partidas claves para el sector están infradotadas". También ha cuestionado "en qué medida van a llegar los fondos del Perte agroalimentario a las personas que estamos en la agricultura y ganadería, si van a llegar a nuestras explotaciones o si se van a quedar en las grandes empresas".

Asimismo, ha considerado que la partida para la promoción de los productos, a su juicio "básica para que se conozcan y vendan a nivel nacional e internacional", no debería tener "menos de 15 millones de euros", cuando actualmente cuenta con 3 millones y medio.

En cuanto a inversiones, Bariáin ha subrayado que la demanda inversora del sector es bastante superior a la presupuestada, sobre todo cuando "existen fondos como los Next Generation que pueden emplearse para estas situaciones". "El apoyo a la inversión en pymes agroalimentarias y en cooperativas es prácticamente nulo, y una ley fundamental para nosotros como es la ley de la Cadena Alimentaria, que sirve para controlar los precios, está dotada con 150.000 euros para su aplicación en Navarra", ha añadido.

Respecto a Medio Ambiente, ha considerado que "llama la atención cómo en un año en que se ha quemado media Navarra, la partida para la planificación no llega a 300.000 euros, donde no se habla para nada de planificación, de fomentar la ganadería y pastoreo y extensivo". Igualmente, ha criticado que "no hay medidas de control para los daños producidos por especies cinegéticas" ni "para controlar los innumerables accidentes de circulación que provocan".

En materia de inundaciones, Bariáin ha criticado de forma "flagrante" que "hace un año estábamos con el Ebro y el Arga desbordados, y la presidenta -María Chivite- y la consejera -Itziar Gómez-, con los pies en el barro prometieron ayudas, pero resulta que una vez sacada la convocatoria de ayudas", tiene un tope. "Un agricultor que tenga menos de 20.000 euros va a cobrar el 100%, pero quien tenga 100.000 euros, que los hay, solamente va a cobrar 20.000 euros de ayuda", ha explicado.

Por todo ello, ha asegurado que "en los Presupuestos no se tienen en cuenta esos problemas que causan los ríos" y ha criticado "ya no que no se apliquen medidas correctoras, sino que una vez que eso sucede, el agricultor paga de su bolsillo los daños producidos". "Eso es directa y llanamente robar al agricultor. Y lo que no cabe en esas situaciones es que se prometa, con los pies en el barro, incluso prácticamente jugándose la integridad física para salir bien en la foto, que el agricultor no va a perder ningún euro y cuando llegan las ayudas, resulta que tienen tope", ha manifestado.

En lo referente a otros departamentos que también les afectan, como Cohesión Territorial, ha valorado que "parece" que la segunda fase del Canal de Navarra "va a ser una realidad en los próximos meses o años", pero que, por otro lado, desde el departamento no se han aplicado medidas "tendentes a evitar el despoblamiento".

En cuanto a Hacienda, ha subrayado que "nos sentimos maltratados fiscalmente" y ha cuestionado "cuál ha sido el aumento de recaudación con este sistema tributario", ya que "el año pasado se eliminaron los módulos de nuestra forma de tributar, se ideó un sistema nuevo".

"Nosotros denunciamos que éramos la Comunidad peor tratada fiscalmente y tanto la consejera -Elma Saiz- como la presidenta lo negaban", ha relatado, tras criticar que "con un sistema nuevo, creado el año pasado, ya se han planteado modificaciones atendiendo a cuestiones que hemos requerido nosotros, UAGN", como que "el 50% de la PAC no tributa, que el 100% del PDR no tributa, siempre con un límite de 20.000 euros, y las ayudas Covid tampoco van a tributar".

A su juicio, "el año pasado se metió la mano en el bolsillo de los agricultores y ganaderos de Navarra", y este año "se ha corregido, pero seguimos estando en peores condiciones que el resto de comunidades". "Es un tema que habrá que volver a negociar", ha subrayado.