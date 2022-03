UAGN participa en la manifestación de Madrid para reclamar "respeto" para la agricultura y la ganadería

Advierte de que "no hay ninguna ganadería hoy en día que tenga seguridad de que en 15-20 días vaya a estar abierta"

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha señalado que acude este domingo a Madrid a la manifestación convocada por el mundo rural para reclamar "respeto" para el sector agrario y ganadero que "dio un ejemplo de responsabilidad con mayúsculas" hace dos años cuando comenzó la pandemia.

El sindicato ha fletado cinco autobuses para participar en la movilización en la capital de España, con Bariáin a la cabeza, que prevé una participación de más de 800 personas procedentes de Navarra.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de UAGN ha enmarcado la participación de su sindicato en la marcha por el campo en "la falta de respeto a un sector tan importante como nosotros". Al respecto, ha recordado que hace dos años, con el inicio de la pandemia, "todo el mundo nos estaba mirando a ver si íbamos a seguir produciendo, no sólo la ciudadanía sino la clase política, porque la situación era caótica".

Bariáin ha destacado que "el campo dio un ejemplo de responsabilidad social con mayúsculas, aparcó sus reivindicaciones y se dedicó a producir". Dos años después, ha lamentado, "parece que todo eso se ha olvidado" y que "el campo es el culpable de todos los males de esta sociedad".

Ha esperado que la de este domingo sea una manifestación "para guardar en los anales de la historia" y "para contar a los nietos". Y ha remarcado que "lo que no me gustaría sería que se nos hiciese caso omiso". "No me gustaría tener que ver a los agricultores y ganaderos parar, no sólo por el daño que se nos podría hacer sino por el daño que se puede hacer a la sociedad", ha subrayado.

Así, ha esperado que "todas las medidas que estamos pidiendo, que creo que son de justicia, se empiecen a tomar en los próximos días". En este sentido, ha considerado que las iniciativas planteadas por el Ministerio, como aplazamientos a la Seguridad Social o créditos blandos son "bobadas y tonterías" y ha reivindicado "medidas que de verdad fijen población en el medio rural, que apoyen a la ganadería y la agricultura, y que, en un momento dado, no dependamos de países inestables política y socialmente porque algún día tendremos un susto como ya estamos teniendo con energía y algunos productos".

Ha asegurado, además, que es una manifestación que "no tiene colores políticos" y "no va contra ningún partido político, va contra todos" porque, ya sea en gobiernos a nivel nacional o autonómico, "han pasado todos por ahí y absolutamente nadie ha hecho nada por el campo". Así, ha remarcado que en la movilización "sobra política y lo que hace falta, a partir de mañana, son medidas por parte de todos los grupos, que haya un consenso".

"Si queremos seguir alimentándonos con productos de aquí lo que tenemos que hacer es mantenerlo y ayudarlo, simplemente es eso", ha recalcado.

"CON ESTOS COSTES NO SE PUEDE SEGUIR PRODUCIENDO"

Félix Bariáin ha destacado que "con estos costes no se puede seguir produciendo" y ha expresado su solidaridad con el mundo del transporte. "La ciudadanía se tiene que dar cuenta de que a un sector tan importante como nosotros o como el transporte no le puede costar dinero salir a trabajar todos los días", ha indicado.

El presidente de UAGN ha reconocido que con las movilizaciones de hace dos años el sector consiguió la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria que es "un hito importante si se aplica", ha precisado. "Si hay una Ley de Tráfico pero la Guardia Civil y Policía Foral no salen de sus cuarteles, eso no sirve para nada; hay que salir, sancionar y, a partir de ahí, la gente toma sus precauciones. Pues aquí igual", ha puesto como ejemplo.

Ha explicado, además, que esta ley "recoge la posibilidad de devolver un 35% en el precio del gasóleo y un 15% en el precio de los piensos y los fertilizantes".

En el caso concreto de Navarra, ha pedido que se corrija el "hachazo fiscal" y "no ser la peor comunidad tratada fiscalmente".

"NADIE SE VA A QUEDAR SIN ACEITE PERO VA A SER MUCHO MÁS CARO"

Félix Bariáin ha reconocido que "evidentemente" la guerra en Ucrania ha afectado al campo pero "sobre todo al ciudadano". "Nadie, hace un mes, sabía que el aceite vegetal estaba presente en prácticamente todos los productos de nuestra alimentación", ha indicado.

Según ha explicado, "de Ucrania se trae el 60% del aceite" y ha destacado que, si bien se podría suplir la carestía de este producto con aceite de oliva, "no se podrá suplir al mismo precio" y "si la demanda es mucho mayor que la oferta, obviamente el precio va a subir". "La sociedad va a tener que pagar bastante más por ese aceite que el que tenía que pagar", ha remarcado.

"No se puede decir que se va a suplir una cosa por otra al mismo precio, eso es engañar y mentir", ha insistido Bariáin, que ha destacado que "nadie se va a quedar sin tener aceite pero el aceite de oliva va a ser mucho más caro".

Por otro lado, ha destacado que "los insumos que necesitamos para producir o los piensos que se necesitan para el ganado van a ser mucho más caros". En este sentido, ha alertado de que "el ganado está ya con el semáforo en rojo, no hay ninguna ganadería hoy en día, en Navarra y España, que tenga seguridad de que en 15-20 días vaya a estar abierta".

Así, ha advertido que "si no se ponen medidas, en cuatro días vamos a estar alimentándonos de macrogranjas. No sé si es bueno o malo, pero va a ser así". "No se puede ser tan hipócrita de criticar a las macrogranjas y no apoyar a la ganadería familiar, y es lo que se lleva haciendo décadas", ha reprochado. "El camino hacia las macrogranajas lo llevan de la mano los partidos políticos y sus políticas", ha sentenciado.