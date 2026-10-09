UAGN se suma a la tractorada convocada por ASAJA, COAG y Unión de Uniones el 28 de octubre en Madrid

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

UAGN participará en la tractorada convocada por ASAJA, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos el miércoles 28 de octubre en Madrid.

La movilización, que concluirá frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pretende "exigir respuestas inmediatas ante la creciente falta de rentabilidad de las empresas agrarias y las amenazas que comprometen la continuidad del sector".

Bajo el lema 'Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo', las organizaciones agrarias "volverán a reclamar medidas concretas que permitan a los y las profesionales del campo desarrollar su actividad en condiciones dignas y garantizar la viabilidad de sus empresas".

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha advertido en un comunicado de que la situación del sector "exige respuestas inmediatas". "No podemos seguir produciendo alimentos con unos costes cada vez más elevados mientras los precios que percibimos no garantizan la rentabilidad de nuestras empresas agrarias. Las administraciones tienen que dejar de mirar hacia otro lado y poner en marcha medidas eficaces y contundentes para defender al campo y garantizar su futuro", ha indicado.

"El incremento de los costes de producción, especialmente del combustible, los fertilizantes, la energía y la alimentación animal, sigue presionando los márgenes del agro. Una situación que se agrava cuando los precios percibidos no permiten cubrir los costes y obtener una rentabilidad suficiente", ha añadido.

Para UAGN, "es imprescindible que las administraciones actúen con urgencia y pongan en marcha soluciones eficaces que nos den estabilidad". "La participación en esta movilización responde a la necesidad de defender conjuntamente los intereses del campo y reclamar cambios que permitan mantener la actividad agraria, garantizar el relevo generacional y asegurar la producción de alimentos", ha afirmado.

CINCO REIVINDICACIONES PARA "GARANTIZAR EL FUTURO DEL CAMPO"

La tractorada se articulará en torno a cinco demandas fundamentales: un plan de choque frente al incremento de los costes de producción, una PAC "fuerte, con presupuesto suficiente y que proteja la renta agraria", precios "justos" y "cumplimiento efectivo" de la Ley de la Cadena Alimentaria, el "fin de la competencia desleal de las importaciones", y "menos burocracia y menos cargas administrativas".

"Es fundamental trasladar a las administraciones la situación que atraviesa el sector y exigir compromisos concretos. La falta de rentabilidad no solo pone en riesgo el futuro de miles de empresas, sino también la capacidad productiva del campo, el empleo y la actividad económica del medio rural", ha indicado Bariáin.

Por ello, UAGN hace un llamamiento a los profesionales del sector para que se sumen a esta movilización y "contribuyan a trasladar un mensaje claro: sin rentabilidad no hay futuro para el campo, ni garantías para seguir produciendo los alimentos que necesita la sociedad".