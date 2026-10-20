Unanimidad en el Ayuntamiento de Pamplona para recuperar la atención sin cita previa en la Oficina de Atención Ciudadana

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes por unanimidad una declaración presentada por el PSN para recuperar la atención presencial sin cita previa en las oficinas municipales.

En concreto, con el texto aprobado se solicita que el Ayuntamiento se comprometa a "garantizar la atención presencial sin cita previa en la Oficina de Atención Ciudadana para todos los trámites y no solo para el registro y los certificados de padrón".

Asimismo, se pide que el Ayuntamiento "estudie la mejora y ampliación del sistema mixto de atención ciudadana para garantizar la atención a primera hora sin cita para todas las gestiones".