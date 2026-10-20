UNED Pamplona se reivindica como "garante de la igualdad de oportunidades" en el acto de apertura de curso 2026-2027

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

UNED Pamplona ha celebrado este martes el acto de apertura del curso 2026-2027, en el que la directora del centro académico, Teresa Imízcoz, ha remarcado que "la UNED es garante de la igualdad de oportunidades".

El acto ha estado presidido por la presidenta de Navarra, María Chivite, y Ricardo Mairal, rector magnífico de la UNED. El filósofo y profesor-tutor de UNED Pamplona Jorge Urdánoz ha impartido la lección inaugural y se han entregado los diplomas a los estudiantes titulados.

En su intervención, Imízcoz ha remarcado que la universidad "es un elemento esencial del denominado 'ascensor social', y la UNED es clave para conseguirlo, dando acceso universal e inclusivo, sin barreras ni nota de corte, a la educación superior, independientemente de la edad, la situación laboral o familiar, el lugar de residencia o la salud personal".

"Realmente, la UNED es garante de la igualdad de oportunidades. Es, además, una herramienta clave frente a la meritocracia derivada del código postal, del grado de estudios de los padres, de su situación económica, etc., y garantiza y hace realidad que todas las personas merecen una oportunidad, tengan la edad que tengan y estén donde estén", ha indicado.

Según ha afirmado, "muchas veces hemos dicho que la UNED es la Universidad de las segundas oportunidades, lo que no significa en ningún caso que sea una universidad de segunda categoría, dado que el nivel de exigencia académica y la excelencia del profesorado -como toda universidad pública- están garantizadas por la ANECA, por los tramos de investigación y de docencia del profesorado y el acceso de éstos mediante concurso público".

También ha destacado "otro aspecto de la excelencia de la UNED: la de su alumnado". Según ha apuntaod, "una gran mayoría está ya en sus puestos de trabajo aplicando el conocimiento adquirido para la mejora profesional y, por tanto, contribuyendo de hecho al desarrollo económico de Navarra".

"En segundo lugar, nuestros estudiantes no son una promesa de futuro sino una realidad de presente: ese conocimiento, esa inversión económica en ellos, se queda en el territorio y revierte en nuestra Comunidad foral", ha dicho.

Hoy en día, "que tanto hablamos de la atracción y retención del talento", la UNED "lo hace permitiendo que cualquier trabajador pueda mejorar su formación sin tener que dejar su trabajo o irse fuera de Navarra".

Imízcoz ha añadido que "de nuestros 3.000 estudiantes de Grado y Máster, más de la mitad (el 54%) son menores de 40 años". "El 32% son menores de 30 años y de ellos, el 17,26% tienen entre 20 y 24 años. Si se considera que una persona es joven hasta los 35 años, el 45% del estudiantado de UNED Pamplona es joven. Es un dato llamativo y relevante: los jóvenes universitarios de Navarra también están en la UNED. Y para el 17% de ellos la UNED se ha convertido en la Universidad de las primeras oportunidades", ha destacado.

UNED Pamplona, ha dicho, ofrece 51 Grados, dobles Grados y Grados combinados, 38 Microgrados y 75 Másteres; con algunos Grados únicos en la oferta del ecosistema universitario de Navarra (Matemáticas, Física, Criminología, Educación social, Ingeniería de la inteligencia artificial, etc.).

Todo esto "contribuye a que esas personas jóvenes elijan también la UNED como alternativa para no tener que estudiar fuera de casa e incrementar el gasto familiar".