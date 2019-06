Universidad de Navarra entrega el doctorado honoris causa a Rafael Moneo, Margaret S. Archer, Robert Picard y Ruth Fine

Publicado 28/06/2019 14:06:20 CET

PAMPLONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra ha entregado este viernes el doctorado honoris causa al arquitecto navarro Rafael Moneo, la socióloga inglesa Margaret S. Archer, la filóloga hebrea Ruth Fine y el experto en economía de los medios Robert Picard.

El Gran Canciller, Fernando Ocáriz, ha presidido el acto celebrado en el Teatro del Museo del centro académico, al que han asistido alrededor de 700 personas, entre ellas, más de 200 doctores, otros profesionales de la Universidad así como autoridades académicas y políticas.

Desde 1964, el centro académico ha concedido esta distinción, por su trayectoria académica y profesional, a 39 personalidades. Las propuestas actuales proceden de la Escuela de Arquitectura, del Instituto Cultura y Sociedad, y de las facultades de Filosofía y Letras, y Comunicación.

En su discurso, el Gran Canciller se ha referido a las universidades como lugares de "esperanza y libertad". "Paradójicamente, en medio de un progreso y bienestar nunca alcanzados hasta ahora, vemos agotarse la energía que impulsa a personas y sociedades. Esa energía puede surgir de una educación genuina, del poder transformador de las personas que piensan por sí mismas", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que "la universidad debe ser un faro que, por medio de la investigación de la verdad, ilumine el mundo; una savia que, a través de la convivencia y la amistad, nutra las almas de los jóvenes que pasan por este campus año tras año". "En esto radica una fuente de vitalidad, capaz de devolver entusiasmo a un mundo cansado", ha señalado.

El Gran Canciller se ha referudi a san Josemaría, quien decidió que la Universidad comenzase en Pamplona. "Nació así enraizada en esta tierra y aquí tendrá siempre su hogar. En los últimos años, los esfuerzos para conseguir becas y oportunidades de financiación, así como el notable aumento de alumnos internacionales, van haciendo realidad poco a poco los anhelos del fundador: que nadie que lo desee deje de estudiar aquí y que el servicio prestado por la Universidad llegue a personas de los cinco continentes", ha apuntado.

En segundo lugar, ha hablado de la Universidad como fuente de libertad. "En ella se ha de aprender a respetar, amar y comprender a los demás. Solo en un ambiente libre es posible una educación genuina", ha indicado.

Monseñor Fernando Ocáriz ha señalado que "los jóvenes llegan a las aulas cuando tienen que tomar decisiones que marcarán el resto de sus vidas". Contando con su libertad, ha remarcado, se les invita a "promover las causas más justas, a preocuparse de los más necesitados, se les prepara para entender su profesión como un servicio a la sociedad".

ARQUITECTO NAVARRO DE DIMENSIÓN UNIVERSAL

Rafael Moneo, nacido en Tudela en 1937, es considerado el arquitecto español de mayor proyección internacional. En 1996 fue el primer español en recibir el Premio Pritzker de Arquitectura. Asimismo, ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el Premio Nacional de Arquitectura y el Premio Príncipe de Viana en 1993. Ha sido propuesto para el doctorado honoris causa por la Escuela de Arquitectura.

Rafael Moneo ha destacado en su discurso, ya investido como doctor honoris causa, la contribución de la Universidad de Navarra a la modernización de Pamplona. "Agradezco, como navarro, la valiosa contribución de la Universidad de Navarra al desarrollo urbanístico de Pamplona. Hay que entender el campus de la Universidad, en continuidad con la UPNA, como un espacio público, un parque que remata el crecimiento sur de la ciudad, reconociendo la importancia que en la estructura urbana de Pamplona tiene este río", ha explicado.

SOCIÓLOGA PIONERA

Margaret S. Archer (Reino Unido, 1943) es profesora de Sociología de la Universidad de Warwick, y miembro fundador y presidenta de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales entre abril de 2014 y marzo de 2019. Asimismo, fue la primera mujer que presidió la Asociación Internacional de Sociología. Cualificada representante de la Teoría Social Realista, su tesis central es la autonomía entre cultura, estructura y acción social. Ha sido propuesta para el doctorado honoris causa por el Instituto Cultura y Sociedad.

Ha comenzado su discurso en el acto preguntándose por qué las ciencias sociales han contribuido tan poco a dar respuesta a los retos de la sociedad actual. "Desde mi punto de vista, el problema más serio, que raramente se menciona, es que la conexión entre las ciencias sociales y la filosofía es angustiosamente tenue". A su juicio, "para que una teoría cualquiera pueda considerarse explicativa del cambio social, debe necesariamente incorporar relaciones humanas estructuradas (Estructura), acciones humanas (Cultura) e ideas humanas (Agencia)".

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL

Ruth Viviana Fine, nacida en Argentina (1957) y de nacionalidad israelí, es catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Especializada en teoría literaria y en narrativa del Siglo de Oro español, especialmente en la obra de Cervantes, su trabajo se ha centrado en el diálogo intercultural entre Israel y el mundo hispánico. Es fundadora de la Asociación de Hispanistas de Israel; vicepresidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas; y vocal de la Asociación Internacional del Siglo de Oro.

Durante su intervención, la profesora Fine, que ha sido propuesta para el doctorado honoris causa por la Facultad de Filosofía y Letras, ha hecho un recorrido por su trayectoria vital y académica, hasta su decisión por volcarse a la investigación del Siglo de Oro. "El interés primordial que guía aún toda mi actividad intelectual es indagar y profundizar en esa gran polifonía que es la historia y la cultura españolas, cuyas diversas melodías -la cristiana, la musulmana y la judía- constituyen múltiples historias, que piden ser recordadas, contadas, interpretadas, reescritas", ha apuntado.

REFERENTE EN LA ECONOMÍA DE LOS MEDIOS

Robert G. Picard nació en 1951 en EEUU, es profesor en Jönköping International Business School, en Suecia, en Tampere University, en Finlandia, y en el Institute for Media and Entertainment del IESE (Universidad de Navarra) en Nueva York, entre otras. Hasta enero de 2015 fue director de Investigación del Reuters Institute for the Study of Journalism, de la Universidad de Oxford, y uno de los fundadores de la European Media Management Association (EMMA), la primera asociación académica europea de investigadores en este tema.

Picard, propuesto por la Facultad de Comunicación para el Doctorado Honoris Causa, ha comentado que la ayuda que ha recibido en su viaje personal y sus valores le hacen creer que como profesores y colegas existe el deber de "contribuir al cultivo y desarrollo de los talentos de nuestros alumnos y compañeros más jóvenes". Del mismo modo, ha aseverado que "la comunicación es fundamental para construir sociedades sanas". "Por eso debemos encontrar el modo para encarar sus déficits actuales y facilitar estructuras e instituciones de comunicación que sirvan a nuestras necesidades colectivas", ha señalado.

Entre las autoridades que han asistido al acto se encontraban María Solana, consejera de Educación del Gobierno de Navarra; Enrique Maya, alcalde de Pamplona; Carlos Gimeno, parlamentario del PSN; Amelia Salanueva, senadora por Navarra Suma; Ramón Gonzalo, rector de la Universidad Pública de Navarra; Carmen Jusué, directora de la UNED en Pamplona; José Antonio Sánchez, fiscal del TSJN; Alfredo Irujo, presidente del Consejo de Navarra; y Carlos Aparicio, general comandante militar de Navarra.