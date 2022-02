La Universidad de Navarra entrega el Premio Luka Brajnovic a título póstumo al periodista David Beriáin

La viuda del periodista, Rosaura Romero, ha recogido el galardón

PAMPLONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra ha entregado al periodista David Beriáin, a título póstumo, el Premio Luka Brajnovic, un galardón que ha sido recogido por su viuda, Rosaura Romero, en un acto celebrado este jueves en la Facultad de Comunicación en el que también ha estado presente Marc Marginedas, Premio Luka Brajnovic en 2019 y amigo personal del periodista.

Este premio, que este año alcanza su 16ª edición, reconoce a comunicadores que hayan destacado "por una trayectoria profesional marcada por la defensa de la libertad, los valores humanos y la dignidad de las personas", y se une a otros actos realizados en conmemoración del periodista.

David Beriáin, nacido en Artajona en 1977, falleció en 2021 en Burkina Faso. En el momento de su asesinato, se encontraba junto con Roberto Fraile realizando un documental sobre la lucha contra la caza furtiva.

Visiblemente emocionada, Rosaura Romero ha afirmado que David Beriáin era un hombre "sólido, una roca, escuchaba y escuchaba queriendo solucionar", además de "buen periodista, buen amigo, buen hijo, y buenísimo marido".

Tras destacar su "calidad humana", ha manifestado que David Beriáin "tuvo una vida fecunda, no solo en lo laboral". "Trabajó todos los formatos del periodismo y en todos hizo historias únicas. También fueron fecundas sus conferencias, dedicó mucho a reflexionar sobre el periodismo y sobre el papel del periodista. Tenía muy claro que un periodista es solo el vehículo entre lo que sucede y los que estamos recibiendo la historia", ha apuntado.

Finalmente, ha remarcado que la clave de su éxito ha sido "haber ejercido el periodismo con humildad, sabiendo que lo más importante es el respeto por el otro, sin importar quién sea" y que los valores que reconoce este premio, como son "honestidad, dignidad o libertad", fueron los que el periodista defendió "a capa y espada".

Por su parte, Marginedas ha destacado que Beriáin era "periodismo en estado puro, con ningún otro compromiso que la verdad y la libertad de expresión".

"Trabajaba para informar, trasmitir datos y empoderar a sus lectores para que pudieran adoptar las decisiones que creyeran oportunas, no militaba en ningún partido político, causa o ideología, ni estaba al servicio de ningún Estado".

Para Marginedas, David "fue, es y será". "Fue, porque gracias a su talento y carisma sacudió hasta sus cimientos las bases del periodismo internacional en España. Es, porque estamos aquí hoy reunidos para rememorar su figura y examinar su obra. Y estoy convencido de que será porque su nombre, en el futuro reverberará junto a los grandes de este ámbito".

Por último, la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Charo Sádaba, ha lamentado que este premio tenga que entregarse a título póstumo, y a su vez ha asegurado que este galardón es "extraordinariamente justo y merecido".

"David era consciente de la responsabilidad de su trabajo, sabía que no daba igual hacerlo de cualquier manera o de la mejor manera posible. No se conformaba con las primeras respuestas e indagaba hasta encontrar las respuestas últimas", ha relatado Sádaba, que ha añadido que David "sabía que no podía ser buen profesional si no era buena persona".

OTROS ACTOS EN MEMORIA DEL PERIODISTA

Este jueves también se celebrará un encuentro en memoria de David Beriain a las 18 horas en su pueblo, Artajona, organizado por el ayuntamiento de la localidad.

Previamente, el miércoles 16 se visionaron en la Facultad de Comunicación tres de los documentales de David Beriain: 'Percebeiros', 'La vida en llamas' y 'Palomares', comentados por las productoras Leire Ariz y Marías Recarte, y por el cámara Sergio Caro, con los que David Beriain trabajó en esas y otras producciones.

También se celebró una mesa redonda con profesionales que le conocieron y trabajaron con él: su compañero y amigo de la carrera Rafael Cores; Paco Sánchez, que fue su profesor y con quien trabajó en La Voz de Galicia posteriormente; Natalia Junquera, amiga y periodista de El País; Adriano Morán, con quien fundó 93 metros; y Fernando Jerez, productor de David Beriain en muchos de sus trabajos.

TRAYECTORIA DE DAVID BERIÁIN

David Beriáin Amatriain nació en 1977 en Artajona y se licenció en la Universidad de Navarra en 1999. Estaba casado con la productora venezolana Rosaura Romero. A lo largo de su carrera periodística se especializó en la cobertura de conflictos armados.

Estuvo en Afganistán, donde entrevistó a los talibanes, y cubrió conflictos en Sudán, Congo o Libia. También realizó sobre el terreno distintos trabajos relacionados con las FARC y con los cárteles de la droga. Fue uno de los fundadores de la productora audiovisual '93 metros', especializada en documentales.

PREMIO LUKA BRAJNOVIC

El premio lleva el nombre de Luka Brajnovic (Kotor, 1919 - Pamplona, 2001), profesor de Deontología de más de treinta promociones de periodistas de la Universidad de Navarra.

Desde 1997, una veintena de personas y organizaciones han sido distinguidos con el galardón.