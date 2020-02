La Universidad Pública de Navarra concede seis premios extraordinarios de doctorado

Publicado 09/02/2020 11:55:35 CET

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha concedido seis premios extraordinarios de doctorado correspondientes a los cursos 2014-2015 y 2015-2016.

Los galardonados son Patricia Aranguren Garacochea (Ciencias y Tecnologías Industriales), Mikel Bravo Acha (Tecnología de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables), Lucía Garcés Galdeano (Economía, Empresa y Derecho) Ainara López Maestresalas (Ciencias Agrarias y Agroalimentación), Iván Martínez Baz (Ciencias de la Salud) y Miguel Rodríguez de Vera Mouliáa (Humanidades y Ciencias Sociales), ha informado el centro en una nota.

Patricia Aranguren Garacochea, natural de Pamplona, es ingeniera industrial por la UPNA y cursó el Máster Universitario en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional en la mencionada universidad. Aranguren se doctoró en la UPNA con una tesis dirigida por el catedrático David Astrain Ulibarrena, centrada en el estudio y optimización de los sistemas de intercambio de calor incluidos en la generación termoeléctrica aplicada al aprovechamiento del calor residual. Este trabajo fue premiado en dos ocasiones por la International Thermoelectric society (ITS): en 2015 con el premio ITS Graduate Student Award, en la categoría de jóvenes investigadores cuyo trabajo y trayectoria en el campo de la termoelectricidad supongan una originalidad e impacto relevantes y en 2014, durante la 33th International Conference on Thermoelectrics con el premio al mejor póster (ITS Oustanding Poster Award).

En la actualidad, Aranguren es profesora en el Departamento de Ingeniería de la UPNA, dónde también es miembro del grupo de investigación de Ingeniería Térmica y de Fluidos e investigadora del Instituto Smart Cities (ISC).

Mikel Bravo Acha, natural de Deba (Gipuzkoa) realizó su tesis doctoral sobre sistemas fotónicos para sensores de fibra óptica en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde también estudió Ingeniería Técnica de Telecomunicación y realizó el Máster en Comunicaciones. Es coautor de más de veinte artículos en revistas internacionales, cinco contribuciones a congresos nacionales y 23 contribuciones en congresos internacionales, en dos de los cuales obtuvo premio a la mejor contribución de estudiante. También ha participado activamente en seis proyectos de I+D y realizado estancias de investigación y postdoctorales en Portugal, Reino Unido y Canadá.

Actualmente, investiga en la UPNA con un contrato Marie Sklodowska-Curie, un tipo de ayuda incluida en el pilar de Ciencia Excelente del programa europeo de investigación Horizonte 2020 orientada a la movilidad de los mejores y más prometedores científicos.

Lucía Garcés Galdeano natural de Valtierra (Navarra), se licenció en el doble grado de Administración y Dirección de empresas y Derecho en la UPNA, donde realizó su tesis doctoral bajo la dirección del catedrático Martín Larraza Quintana. Su tesis se centra en el análisis del comportamiento de la empresa familiar, donde estudió el papel fundamental de los factores socio-emocionales y sus consecuencias sobre las decisiones estratégicas y económicas de la empresa. Su trabajo forma parte de una investigación más amplia donde ha desarrollado trabajos sobre la eficacia de los sistemas de gestión de recursos humanos de alto compromiso, así como el análisis del emprendimiento y la responsabilidad social corporativa. Sus investigaciones sugieren que el diseño de las políticas de recursos humanos "es un determinante clave del comportamiento de los individuos en las empresas".

Garcés es actualmente contratada doctora en el Departamento de Gestión de Empresas de la UPNA y miembro del Instituto de investigación INARBE. También forma parte de la comisión de la Cátedra de Empresa familiar.

Ainara López Maestresalas, natural de Pamplona, es ingeniera técnica agrícola (especialidad de Explotaciones Agropecuarias) por la UPNA y cuenta con un Máster en Sostenibilidad Medioambiental por la Edinburgh Napier University (Reino Unido) donde además obtuvo la medalla al mejor expediente académico, con un posgrado en energías renovables por la Open University of Scotland (Reino Unido) y, desde 2016, es doctora por la UPNA. En su tesis empleó la tecnología de imágenes hiperespectrales y espectroscopia NIR para la determinación de calidad en patatas mediante la identificación de cultivares con alto contenido en polifenoles y la determinación de daños mecánicos de forma no destructiva. La investigación se desarrolló, además de en la UPNA, en Copenhague y Lovaina, donde López realizó estancias de investigación predoctorales.

En la actualidad, es profesora ayudante doctora en el Departamento de Ingeniería de la UPNA, forma parte del grupo de investigación Mecatrónica Agraria que dirige la catedrática Carmen Jarén Ceballos y es membro del Instituto de Investigación ISFOOD.

Iván Martínez Baz, natural de A Guarda (Pontevedra), es diplomado en Estadística por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad Miguel Hernández de Elche y Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud por la UPNA. Desde 2010, es técnico de investigación en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, primero, a través del CIBER de Epidemiología y Salud Pública; y posteriormente a través de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet. Su tesis se centró en la evaluación de la efectividad de la vacuna antigripal durante varias temporadas en Navarra, así como del análisis del efecto protector de las vacunas recibidas en los años previos. Además, evaluó aspectos metodológicos que pudieron afectar al diseño utilizado. Martínez Baz es coautor de más de 40 artículos publicados en revistas científicas y ha realizado una treintena de presentaciones en congresos y reuniones científicas.

Actualmente, además de técnico de investigación en el mencionado instituto, es profesor asociado en el Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la UPNA.

Miguel Rodríguez de Vera Mouliáa, natural de Águilas (Región de Murcia) es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la UPNA con una tesis sobre el movimiento social de comercio justo, dirigida por los profesores Celso Sánchez Capdequí (UPNA) y Óscar Mateos Martín (Universidad Ramón Llull). La investigación se desarrolló a caballo entre España y Reino Unido, donde Rodríguez de Vera trabajó en centros de investigación de Cardiff y Edimburgo. Su tesis doctoral estudia detalladamente los mecanismos sociales, históricos y económicos que desembocaron en la configuración y mantenimiento de la brecha económica internacional, para enfocarse posteriormente en el estudio del movimiento social del comercio justo, entendido como una respuesta desde la sociedad civil para alcanzar un desarrollo internacional económicamente equilibrado y sostenible.

En la actualidad, Rodríguez de Vera desempeña su labor profesional dirigiendo 'Eticambio', una empresa social dedicada al comercio justo y ecológico.