Unzu (PSN) defiende el acuerdo con Frente Amplio en Navarra y critica el "pánico electoral" en UPN

La portavoz del PSN-PSOE en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento foral, Ainhoa Unzu, ha defendido el acuerdo alcanzado con Frente Amplio en Navarra para "reforzar la colaboración entre las fuerzas progresistas y para trabajar en la conformación de mayorías en el Senado que permitan seguir avanzando en derechos, libertades, igualdad y justicia social, así como defender el autogobierno de Navarra en el marco de una España plural con horizonte federal".

En declaraciones a los medios de comunicación, Unzu ha indicado que "frente a nuestra unión de izquierdas, tenemos a un UPN ligado al Partido Popular y dejando abiertas las puertas a Vox, evidenciando que la derecha está más que dispuesta a entenderse con la ultraderecha para alcanzar el poder en España y en Navarra".

"Un acuerdo, el de las derechas, que pone a prueba la enorme capacidad de tragaderas que tiene el señor Esparza -portavoz de UPN en el Parlamento- y también todo UPN, después de las acusaciones que se han cruzado entre ambos partidos estos últimos años", ha indicado Unzu, quien ha expuesto que "después de un rosario de reproches y acusaciones, toca compartir candidatura". "Esto es la clave de cómo está el pánico electoral en UPN", ha censurado.

Unzu ha indicado que "el próximo 29 de noviembre están en juego en Navarra y también en España la democracia, la libertad, la agenda progresista y la Navarra foral en una España plural". "Los acuerdos a los que ha llegado el Partido Socialista se engloban en ese contexto de elecciones generales, un marco estatal coordinados con nuestra organización federal", ha dicho.

"El Senado es la Cámara territorial y ahí nos jugamos mucho, nos jugamos que España siga siendo un Estado de autonomías, que avancemos hacia el modelo federal y que avancemos y profundicemos en el autogobierno de Navarra dentro de España", ha dicho, para defender que "el Partido Socialista y todos los partidos que han conformado Frente Amplio tienen una amplia sintonía en la idea de Navarra y de España". "Y es en este contexto de elecciones generales donde se han producido esos acuerdos", ha insistido.

En el contexto de Navarra, ha continuado Unzu, con Geroa Bai los acuerdos "siguen intactos". "Tenemos muchísimas cosas que cumplir antes del final de la legislatura, tenemos por delante unos presupuestos, multitud de leyes...", ha comentado, para afirmar que "el Partido Socialista obviamente lo va a cumplir".

Sobre la lista presentada por EH Bildu a las elecciones generales, Ainhoa Unzu ha señalado que "digo con rotundidad que ciertas personas que han sido incluidas en esas listas no nos gustan y nos están retrotrayendo a momentos de la historia reciente tremendos y, además, muy dolorosos".

Preguntada por si podría ser impedimento para que pactaran con EH Bildu a futuro, Unzu ha respondido que "el Partido Socialista lo que acuerdo son temas, son contenidos de la defensa de un interés general; y quiero dejar claro que siempre que hemos llegado a un acuerdo hemos marcado nuestras líneas rojas, que se pueden englobar en materia de memoria democrática, en la dignidad de las víctimas del terrorismo o la institucionalidad de Navarra". "Llevamos haciendo acuerdos con EH Bildu desde el año 2019 para aprobar Presupuestos y siempre se han mantenido intactas esas líneas rojas y así seguirá", ha expuesto.