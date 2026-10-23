UPN designa a Leticia San Martín y a Javier Esparza para encabezar las lista al Congreso y al Senado

Archivo - La parlamentaria de UPN Leticia San Martín encabezará la lista al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Político de UPN ha designado a la parlamentaria foral Leticia San Martín como número uno en la lista al Congreso de los Diputados en la coalición con el PP para las elecciones generales del 29 de noviembre. Por su parte, Javier Esparza, portavoz regionalista en el Parlamento de Navarra, será el número uno al Senado.

El Consejo Político de UPN ha aprobado este viernes la relación de candidatos que integrarán, en representación de la formación foralista, las listas al Congreso y al Senado que presenta la coalición UPN-PP por la circunscripción de Navarra.

En virtud del pacto alcanzado por ambos partidos, UPN ha designado a Leticia San Martín como número uno al Congreso de los Diputados. El puesto número cuatro lo ocupará Javier de la Merced y los suplentes serán Rubén Medrano, como primero, y Daniel Francés como tercero. Esta propuesta ha obtenido el 87% de apoyo del Consejo. Corresponde al PP designar el resto de puestos en la lista.

Por su parte, Javier Esparza encabezará la candidatura de la coalición al Senado y el número tres será ocupado por Miguel Aguirre. Los suplentes de Javier Esparza en el número uno de la lista serán Marta Ruiz de Alda y Jesús Miguel Sainz. Los suplentes de Miguel Aguirre en el número tres serán Cristina Sota y Casto Alvero. El Consejo Político ha dado el visto bueno a los candidatos propuestos con el 83,5% de votos. El PP debe designar al número dos de la lista.

Además, en el orden del día figuraba también la votación para designar a María Caballero como candidata a la Alcaldía de Pamplona en las próximas elecciones municipales. Caballero, edil en el Ayuntamiento y senadora, ha obtenido el apoyo del 95,7% del máximo órgano entre congresos del partido foralista.