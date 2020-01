UPN afirma que "desprecia al Amejoramiento quien está dispuesto a que Navarra desaparezca"

Actualizado 03/01/2020 15:06:15 CET

PAMPLONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz parlamentario de Navarra Suma, Javier Esparza, ha respondido a la líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, que "desprecia al Amejoramiento del Fuero quien está dispuesto, como el nacionalismo y el independentismo vasco, a que Navarra desaparezca y quien va contra el artículo 1 del propio Amejoramiento, que define a Navarra como una Comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos".

Después de que Barkos haya acusado a Navarra Suma de "despreciar el Amejoramiento" en relación con el debate sobre el traspaso de tráfico, Esparza ha afirmado que "lo desprecian quienes, como Barkos, el PNV y Bildu, quieren que en los ayuntamientos navarros ondee una bandera, la ikurriña, que no es la que recoge el Amejoramiento del Fuero", ha aseverado Esparza en una nota.

El presidente de los regionalistas ha manifestado que "eliminar el actual estatus político de Navarra y anexionarla al País Vasco está en el and del PNV y, por tanto, de Geroa Bai, está en sus estatutos, es su objetivo y eso bien lo sabe Barkos, así que no pretenda engañar a los ciudadanos". "Injerencias del nacionalismo vasco en Navarra las ha habido, las está habiendo y las seguirá habiendo mientras no consigan ese objetivo", ha apostillado.

Sobre la postura de Navarra Suma y de UPN en relación con la transferencia de tráfico, ha afirmado que "Barkos miente". "No nos negamos a que se asuma esa competencia, pero queremos que se haga de forma conjunta y coordinada, sin que suponga la salida de ningún miembro de la Guardia Civil", ha resaltado. "Y, desde luego, apoyamos a la Policía Foral, por lo que es de una absoluta irresponsabilidad que la utilice para la confrontación política y partidista", ha añadido.

Para Esparza, "son los independentistas los que tensionan a la sociedad por sus planteamientos excluyentes y sectarios que van contra el sentir mayoritario de la sociedad navarra, por sus tesis rupturistas y vulneradoras del orden constitucional y por apropiarse de facultades que no le corresponden, como hemos visto en el caso de la negociación con el PSOE".

El presidente de UPN ha advertido de que "Barkos sigue marcando el camino a Chivite, fijando los retos y los siguientes pasos".

Además, ha añadido, "Barkos ya da por superada la situación de inestabilidad del actual Gobierno y sigue anunciando que Bildu es parte de un nuevo pentapartito".

Por ello, ha señalado que "en las declaraciones de hoy, en las palabras de una y en los silencios de otra, vemos otro ejemplo claro de que en Navarra preside Chivite pero gobierna Barkos".