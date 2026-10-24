UPN pide explicaciones "urgentes" a Aierdi tras la "crisis" en el Servicio de Economía Circular e Innovación

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

UPN ha exigido explicaciones "urgentes" al consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, tras conocerse una "nueva remodelación" en el Servicio de Economía Circular e Innovación, y ha solicitado su comparecencia en el Parlamento foral.

En un comunicado, la formación ha recordado que "entre octubre de 2025 y marzo de 2026 ya salieron de sus responsabilidades el director del servicio y tres jefes de sección". "El consejero Aierdi defendió entonces que se trataba de una reorganización ordinaria y Bretaña, la directora general, justificó posteriormente los cambios por problemas de gestión, coordinación e incumplimiento de objetivos", ha indicado.

Para UPN, "si después de decir que habían puesto un nuevo equipo para solucionar los problemas, ahora vuelve a modificarse la estructura, la explicación ofrecida por el Gobierno queda seriamente cuestionada".

En su opinión, "la gravedad es mayor porque no se trata de un servicio cualquiera: Economía Circular e Innovación tramita e inspecciona actividades industriales, autorizaciones ambientales y gestión de residuos, ámbitos con importantes consecuencias ambientales, económicas y sanitarias".

Además, ha destacado que "esta crisis se produce después de episodios especialmente graves en la gestión de residuos en Navarra. En 2024 el propio Gobierno confirmó que la planta de Artajona había recibido más de 5.000 toneladas de lixiviados procedentes de Gipuzkoa sin autorización para tratar ese residuo, lo que acabó provocando su cierre cautelar". UPN criticó entonces la "dejación de responsabilidades y falta de control efectivo" por parte del Ejecutivo.

A ello ha sumado "las controversias por la gestión de plantas de biogás y biometano y por distintos expedientes de residuos, materias que distintas fuentes técnicas relacionaron con las discrepancias existentes dentro del propio Servicio de Economía Circular".

"Navarra no se puede permitir una Dirección General permanentemente instalada en ceses, sustituciones y enfrentamientos internos", ha criticado la formación. "Medio Ambiente necesita estabilidad, rigor técnico y confianza. Lo que no puede seguir teniendo es una crisis permanente en uno de los servicios más sensibles de toda la Administración foral", ha remarcado.

Por último, UPN ha afirmado que "cuando cambian uno tras otro directores y responsables técnicos, llega un momento en que hay que apuntar hacia arriba".