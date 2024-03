UPN y PPN afean a los socios del Gobierno de Navarra que no se pronuncien sobre el 'caso Koldo'

PAMPLONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha censurado este lunes que el PSN y sus socios de Gobierno "están protegiendo posibles casos de corrupción a nivel nacional" porque no hablar del 'caso Koldo' es, a su juicio, "proteger". "No hablar de ello es defender, es convertirse en cómplice", ha indicado. También desde el PPN se han preguntado si esos partidos son "cómplices" al no pedir explicaciones.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Legislativo foral, Esparza ha indicado que hoy "han salido los portavoces de los diferentes grupos y prácticamente ni se habla de la principal trama de corrupción y aprovechándose de la pandemia". "El PSN dice lo justo cuando le preguntan y sus socios no dicen nada", ha comentado, para indicar que "no es de recibo el silencio del PSN, no es de recibo el silencio de Geroa Bai, de EH Bildu, de Contigo Navarra".

El portavoz regionalista ha indicado que Koldo García "era miembro del Partido Socialista de Navarra, ha ido en listas electorales del PSN, llega a Madrid avalado por Santos Cerdán -secretario de Organización del PSOE-". "Y ahora se descubre que hay una trama que estaba poniendo el cazo vendiendo en Madrid mascarillas a Administraciones públicas, robando a todos los españoles mientras mucha gente sufría y moría, millones de euros, varios ministros en entredicho, la presidenta del Congreso, entre otros, en entredicho...", ha censurado.

Ha señalado Esparza que "aquí también tuvimos en plena pandemia un caso mascarillas, aquí también se pagaron mascarillas que no se utilizaron, aquí también se pagaron mascarillas más caras, mascarillas que teníamos en un almacén pudriéndose". "Aquí también se compraron mascarillas a empresas que se dedicaban a hacer grifos de cerveza, pero aquí, ni Geroa Bai, ni EH Bildu, ni Podemos, ni el PSN dejaron que hubiera una comisión de investigación; aquí todos a tapar lo que había ocurrido", ha expuesto.

Para UPN, "es gravísima la actitud con la que se está afrontando esto" desde varios partidos y ha indicado que le parece "vergonzosa" su actitud cuando "van de una cosa pero luego hacen lo contrario, miran para otro lado y se callan". "¿Dónde está hablando María Chivite de todo esto? No tiene nada que decir, nada que criticar, nada que cuestionar porque son de su partido y yo creo que esto no tiene un pase", ha añadido.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha comentado que "en el PP cuando han tenido la corrupción sistémica dentro de su partido se han dedicado a romper ordenadores". "El PSOE lo que está haciendo es poner toda la información en manos de la Justicia, proponer una comisión de investigación en el Congreso para depurar responsabilidades políticas...; las diferencias son muy claras", ha dicho, para incidir en que "unos tapan la corrupción, otros ponemos a disposición de la Justicia toda la información que tenemos en nuestro poder".

A su juicio, "quien no puede dar lecciones es el Partido Popular". "Ya vale de generar incertidumbres y mentiras y más cuando ven que en Navarra no se han comprado mascarillas en esas empresas. Ya vale de mentir, ya vale de intentar derrocar gobiernos, gobiernos democráticos con suciedades políticas, mediáticas y judiciales", ha afirmado.

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha señalado que con el tema de corrupción "hemos sido siempre tajantes" y "reiteramos nuestro rechazo a cualquier tipo de corrupción". "También nos ceñimos a lo que dijo la semana pasada la presidenta del Gobierno de que no hay ninguna relación, o no le consta ninguna relación, ningún contrato o ningún tipo de relación contractual con este caso", ha indicado.

El portavoz del PPN, Javier García, se ha preguntado "dónde están los socios de Gobierno, incluido el propio Partido Socialista". "Basta ya de corrupción; es importante echar al Partido Socialista manchado por la corrupción", ha dicho, para instar a "Geroa Bai, a PNV, a EH Bildu.... que sean críticos con el PSOE y pidan explicaciones". "¿Serán complices de estas prácticas?", se ha preguntado, para señalar que el propio Partido Socialista debería "dar explicaciones y cesar a las personas que tengan relación con el caso de corrupción". "Tampoco sabemos cómo la presidenta del Congreso de los Diputados sigue todavía como presidenta", ha dicho.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha advertido de que están "muy atentos a las investigaciones que se están llevando a cabo con respecto al tema de la corrupción relacionado con la compra de mascarillas, y en el que parece ser que pudieran estar implicados Koldo García, Abalos, Elma Saiz, la señora Armengol, Santos Cerdán e incluso hay quien apunta a Sánchez". "Dicen que Cerdán, Alzórriz y Chivite estaban muy unidos políticamente, esperemos que no les una también el tema de corrupción que se está investigando", ha señalado.