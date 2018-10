UPN y PPN piden información sobre Sos Navarra tras el tiroteo de Cáseda y Geroa Bai ve un intento de "hacer ruido"

Publicado 24/09/2018 12:37:10 CET

PAMPLONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPN y PPN han solicitado información al Gobierno de Navarra en relación con el funcionamiento de Sos Navarra tras la denuncia penal presentada por un vecino de Cáseda que aseguraba que una operadora del 112 no quiso dar aviso a la Guardia Civil sobre el tiroteo que acabó con la vida de tres personas en la localidad.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "hace falta información y sentido común, y el sentido común dice que cuando haya una urgencia hay que avisar al que esté más cerca, se llame Policía Nacional, Policía Foral, Guardia Civil, municipal, o se llame como se llame". "Habrá que avisar al cuerpo que pueda dar una respuesta de la forma más rápida posible y lo demás es un debate estéril. Si no es así, que sea así en el futuro, porque es lo que los ciudadanos de una forma natural entienden", ha indicado, en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Por su parte, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha explicado que su grupo preguntará a la consejera de Interior, María José Beaumont, sobre "por qué razón todavía no se ha puesto en marcha el geoposicionamiento de lo diferentes cuerpos policiales de Navarra". Además, ha planteado al Gobierno que, si la actuación ha sido "tan impecable", haga públicas las grabaciones del 112. "Sabemos por parte de la Delegación del Gobierno que algo no funciona en el 112, esperemos que no sea por intereses políticos", ha apuntado.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha considerado que es un intento de hacer "ruido" por parte de la oposición, "a la que no le tiembla el pulso para hacer ruido con la muerte de tres personas, porque nos consta que la actuación del 112 fue tal y como debía ser". "Al minuto de la primera llamada la Policía Foral estaba informada del suceso, al igual que la Guardia Civil, que es verdad que tardó mucho en llegar y nos preguntamos qué dispositivos tiene la Guardia Civil en cada cuartel de los muchos que hay en Navarra", ha indicado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado que "se está tratando de utilizar de forma carroñera" el suceso y ha afirmado que algunos grupos "no han tenido otro interés que obtener rédito político de estos hechos". EH Bildu, ha registrado una pregunta dirigida a la consejera de Interior para que informe sobre la aplicación de los protocolos en este suceso, protocolos que "son los que aprobó el Gobierno de UPN en colaboración con el Gobierno de Madrid".

Además, ha considerado que "la Guardia Civil ha salido muy mal parada" y ha señalado que la Delegación del Gobierno "ha dado una explicación rocambolesca de por qué habiendo un cuartel en Cáseda nadie estaba de servicio esa tarde y manda efectivos desde Carcastillo". "La Guardia Civil también tiene derecho a descanso y si estaban fuera de la localidad, que lo digan, no pasa nada", ha señalado.