Personas estudiando en la Biblioteca de la UPNA - UPNA

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha aprobado el Plan Integral del Euskera 2026-2029, documento que representa "un salto cualitativo" con respecto al Plan Director anterior, puesto que "trasciende el ámbito de la docencia y atiende todas las dimensiones del idioma".

El documento, alineado con el Plan Estratégico de la UPNA, fue aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno de la institución y, posteriormente, ratificado por el pleno del Consejo Social.

"El Plan es ambicioso y, al mismo tiempo, realista y quiere, sobre todo, responder a los derechos lingüísticos de la comunidad euskaldun de la UPNA (alumnado, PDI y PTGAS)", han indicado desde el área de Planificación Lingüística de la universidad, dependiente del Vicerrectorado de Enseñanzas de la universidad.

Con esta premisa, el plan se articula en torno a cinco ejes: docencia, investigación, formación del personal, vida universitaria y relación con las instituciones, que se concretan en 18 acciones y 44 subacciones.

En cuanto a la situación de partida se destaca que, con respecto al plan anterior, el conocimiento del euskera por parte del alumnado se mantiene en torno al 30% que lo conoce bien o muy bien, un 11 y 14% de personas que afirman tener algún conocimiento, un porcentaje entre el 50 y el 54% que no tiene conocimiento y un 5% restante del que no se tiene información.

Por otro lado, como se pone de manifiesto en el documento, la oferta de asignaturas en lengua vasca "ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años". En concreto, desde el punto de vista el alumnado, la oferta "se ha incrementado en 795 créditos en los últimos cinco años".

En lo referente a la investigación, en el plan se pone de manifiesto "la prioridad que se le da al inglés como lengua de comunicación científica, lo que penaliza el emplear otros idiomas, algo que se agrava en el caso de lenguas minorizadas como el euskera".

Se trata, como apunta el plan, de "una realidad difícil de revertir y que también repercute es aspectos como la divulgación o la disponibilidad de materiales de consulta". No obstante, el plan también prevé la realización de acciones en este sentido.

Por otro lado, en el marco del plan se están dando "pasos destacados", tales como la recuperación de la enseñanza del euskera en la UPNA (en colaboración con Zubiarte Euskaltegia), la impartición de un título propio de Experto en Planificación Lingüística, íntegramente en euskera, o la colaboración con Euskaltzaindia y la Universidad Vasca de Verano (UEU) en virtud de sendos convenios.

TRABAJO EN CINCO EJES ESTRATÉGICOS

Los cinco ejes estratégicos despliegan su estrategia en una serie de objetivos. En lo referente a la docencia, el plan busca "potenciar una oferta académica en euskera amplia, sostenible y de calidad en todas las titulaciones de la UPNA mediante la planificación de nuevas enseñanzas, el fortalecimiento y estabilización del profesorado euskaldún, la disponibilidad de materiales docentes adecuados y el desarrollo de programas formativos que refuercen las competencias lingüísticas del alumnado y del PDI; impulsando, además, la presencia del euskera en los títulos propios de la Universidad".

En los servicios administrativos se persigue "progresar hacia la atención y gestión universitaria bilingüe mediante la consolidación y planificación progresiva del perfil lingüístico en euskera del PTGAS, el impulso de una formación lingüística específica y continua adaptada a las necesidades de los servicios, y la promoción del euskera como lengua habitual de trabajo en los ámbitos académico, técnico y administrativo de la UPNA".

Por otro lado, el plan tiene por objetivo el "fortalecer la presencia del euskera en la actividad investigadora de la UPNA, habida cuenta de las dificultades expuestas anteriormente, mediante el impulso a la publicación de resultados en esta lengua, el fomento de tesis doctorales defendidas en euskera, la colaboración estratégica con entidades especializadas en investigación en lengua vasca y el desarrollo de actividades formativas específicas que refuercen las competencias del PDI en comunicación científica en euskera".

Asimismo, la UPNA buscará "promover una vida universitaria activa y diversa en la que el euskera tenga una presencia significativa, mediante el diseño de una oferta de actividades culturales y deportivas en esta lengua y el impulso de la transferencia y divulgación en euskera, en actividades de ciencia abierta y ciudadana".

Además, la UPNA impulsará la colaboración con instituciones del entorno, algunas de las cuales ya se han mencionado (Euskaltzaindia, Gobierno de Navarra o universidades vascas, entre otras).