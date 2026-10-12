La UPNA y la asociación PETALES organizan una jornada sobre el trauma infantil y sus efectos a lo largo de la vida

Imagen del campus de Tudela de la Universidad Pública de Navarra. - UPNA

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la asociación PETALES España han organizado la primera jornada intersectorial 'Construyendo una sociedad sensible al trauma', que se celebrará el viernes 16 de octubre en el campus de Tudela de la institución académica. El encuentro, subvencionado por el Gobierno de Navarra a través del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, analizará cómo las experiencias adversas durante la infancia pueden afectar al desarrollo y a la salud, así como las formas de prevenir y atender sus consecuencias desde la sanidad, la educación, la justicia y los servicios sociales, entre otras instancias.

La actividad podrá seguirse de manera presencial y por internet. En ambos casos, es necesaria la inscripción previa online. La jornada está dirigida a profesionales de la educación, la sanidad, la justicia, los servicios sociales, los cuerpos de seguridad y las entidades del tercer sector.

El trauma psicológico es la huella que puede dejar una experiencia vivida como dañina o amenazante cuando sus efectos perduran y afectan al bienestar y a la vida cotidiana. Puede derivarse de un hecho concreto o de situaciones que se repiten. En la infancia, experiencias como sufrir maltrato, presenciar violencia en el hogar o carecer de los cuidados necesarios pueden dar lugar a ese impacto. No obstante, vivir una experiencia adversa "no implica necesariamente desarrollar un trauma ni todas las personas responden de la misma manera", explican desde la UPNA.

El estudio sobre experiencias adversas en la infancia (ACE, por sus siglas en inglés), realizado en Estados Unidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la organización sanitaria Kaiser Permanente, puso de manifiesto la frecuencia de estas vivencias. En el artículo inicial, publicado en 1998, más de la mitad de las personas participantes declaró haber vivido al menos una experiencia adversa durante la infancia.

Estas experiencias pueden influir en el desarrollo, el aprendizaje y las relaciones personales, y se asocian con un mayor riesgo de problemas de salud física y mental en la edad adulta. Estas consecuencias "pueden prevenirse o reducirse mediante relaciones seguras, apoyo familiar y comunitario y una atención adecuada".

El concepto de "sociedad sensible al trauma", que da nombre a la jornada, plantea que los servicios y las instituciones tengan en cuenta esta realidad en su forma de atender a las personas. "Se trata de reconocer el posible impacto de esas vivencias y ofrecer entornos seguros y relaciones de confianza, así como evitar que la propia atención provoque de nuevo sentimientos de amenaza o desprotección", indican desde la UPNA.

DE LA PREVENCIÓN A LA ATENCIÓN

El programa de la jornada se articula en dos bloques. El primero se centrará en comprender el impacto del trauma temprano. Especialistas en salud mental perinatal (la relacionada con el embarazo, el nacimiento y los primeros meses de vida), pediatría y psicología sanitaria abordarán la influencia de las experiencias adversas en la salud y el bienestar. También se tratarán la detección precoz, el acompañamiento a las familias y las estrategias de prevención desde la atención primaria y la universidad.

El segundo bloque presentará experiencias de distintos ámbitos y comunidades autónomas. En sanidad, se expondrán modelos desarrollados en Andalucía para detectar experiencias adversas en la infancia y atender sus consecuencias a lo largo de la vida. En educación, se compartirán iniciativas de "escuela cuidadora", basadas en el acompañamiento emocional y el trabajo coordinado.

En el ámbito de la justicia, se abordará la implantación en Navarra del modelo Barnahus, que reúne en un entorno adaptado la atención a menores víctimas de violencia sexual. Además, se presentará el programa nacional de transformación del abordaje del trauma de Escocia, conocido por sus siglas en inglés NTTP (National Trauma Transformation Programme), como ejemplo de incorporación de este enfoque a los servicios y las políticas públicas.

La apertura de la jornada contará con la participación de Martin Larraza Kintana, vicerrector de Investigación de la UPNA; Carmen Maeztu Villafranca, consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, y Pilar Gascón Álvarez, presidenta de PETALES España.