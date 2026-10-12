La UPNA celebra el martes una sesión sobre las perspectivas feministas de la tecnología y la inteligencia artificial

La investigadora y profesora Guiomar Rovira Sancho. - UPNA

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) celebrará para el próximo martes, 13 de octubre, una sesión sobre las aportaciones del feminismo al análisis de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. La sesión será impartida por Guiomar Rovira Sancho, profesora del área de Ciencia Política de la Universitat de Girona (UdG), y tendrá lugar de 16.00 a 20.00 horas en el aula 103 del Aulario de la sede de Arrosadia del campus de Pamplona (1.ª planta). La entrada es libre, aunque, para facilitar la organización, se solicita completar un formulario de asistencia: https://tinyurl.com/sesion-ia-feminismo.

La actividad ha sido organizada por la Cátedra de Estudios de Género y Feministas dentro del programa de divulgación 'Aulas abiertas0 y en colaboración con el máster universitario en Género, Mujeres e Igualdad.

La sesión, titulada 'Tecnologías feministas y saberes situados: cuestionando las epistemologías patriarcales y eurocéntricas en la era de la inteligencia artificial', partirá de los resultados del proyecto de investigación 'Activismo feminista digital en América Latina: desde Internet a la crítica a la inteligencia artificial'.

A través de entrevistas realizadas en México, Guatemala, Brasil y Colombia, la ponente analizará cómo distintos colectivos de mujeres, "hackfeministas" (activistas que combinan la práctica tecnológica con el feminismo), activistas indígenas y pensadoras críticas generan conocimientos alternativos y proponen otras formas de relacionarse con la tecnología, indican desde la UPNA.

TRAYECTORIA DE LA PONENTE

Guiomar Rovira Sancho es doctora en Ciencias Sociales y ha sido profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en Ciudad de México. Su investigación se centra en los movimientos sociales y la comunicación, los feminismos y las redes digitales.

Entre 2021 y 2023, fue investigadora Marie Sklodowska-Curie de la Unión Europea con un proyecto sobre las posibilidades y limitaciones de la campaña #MeToo. Actualmente, es investigadora principal del proyecto sobre activismo feminista digital en América Latina, que sirve de base a esta sesión, y de otro dedicado a las violencias digitales contra las mujeres que ejercen liderazgos políticos.

Es autora de cinco libros, entre ellos, 'Activismo en red y multitudes conectadas' y '#MeToo: la ola de las multitudes conectadas feministas', además de artículos científicos y capítulos de libros sobre sus ámbitos de investigación.