Uxue Barkos, candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra y Koldo Martínez a la Alcaldía de Pamplona

PAMPLONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Uxue Barkos volverá a ser la candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno de Navarra mientras que el senador autonómico, Koldo Martínez, encabezará la lista de la coalición al Ayuntamiento de Pamplona.

Las candidaturas se han dado a conocer este domingo en un acto político que Geroa Bai ha celebrado en el Hotel Tres Reyes de Pamplona y que ha contado con la presencia de cargos públicos de la coalición como el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, el vicepresidente segundo del Gobierno foral, José Mª Aierdi, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, así como parlamentarios y concejales de la formación.

Uxue Barkos ha advertido de que "sin una mayoría progresista y plural estamos muy cerca de perder el cambio que alcanzamos en 2015" porque "estamos muy cerca de perder todo lo conseguido en torno a los servicios públicos, el reconocimiento de la pluralidad, lo construido durante todos estos años". Un cambio que se ha mantenido "allá donde Geroa Bai ha conseguido mantener el pulso en las instituciones", ha aseverado.

Barkos ha apostado por una Navarra "más prospera, igualitaria" como "sujeto político y no como objeto en la escena de otros intereses", cuyo "destino" lo decida "nuestro trabajo, el de las mujeres y hombres de nuestra sociedad, los objetivos que nos marquemos como los mejores para nuestra tierra y las próximas generaciones".

Ha censurado que "hoy Navarra sigue siendo el canasto de los enfrentamientos de la derecha" que, "cuando ha sido incapaz de traer el diálogo y el acuerdo en el seno de la sociedad navarra, no ha tenido vergüenza a la hora de tratar en Moncloa, Génova o Ferraz lo que no fueron capaces de conseguir aquí". "UPN no puede seguir engañando con esto más", ha remarcado.

Tampoco, ha añadido, quienes "en Madrid atacan la legitimidad de sus instituciones buscando el aplauso fácil de Vox", ni quienes "anteponen la estrategia de Moncloa a los intereses de los navarros". "El PSN ha dejado muestra clara de sus sumisión a los dictados de Moncloa y Ferraz", ha criticado. En este sentido, ha señalado que, en 2019, cuando el PSN negociaba con Geroa Bai un "gobierno progresista", fue "incapaz de sentarse a hablar de los ayuntamientos de Pamplona y Comarca" y "regaló" alcaldías como Pamplona, Egüés o Estella a UPN.

La candidata ha advertido de que el estado del bienestar tiene "un talón de Aquiles importante" en la sanidad pública, que "debemos reforzar desde la acción política" como la que Geroa Bai "desarrollaba sin tibieza la legislatura pasada". Al respecto, ha destacado que la coalición llegó al Ejecutivo con 50.000 personas en lista de espera, "y después de una huelga de un sindicato médico", estaba en 33.000. Y ha valorado la labor del que fuera consejero de Sanidad, Fernando Domínguez.

También de José Mª Aierdi, que "ha mantenido a lo largo de ocho años" políticas de acceso a vivienda para jóvenes y en zonas rurales. Igualmente, ha valorado la gestión de los ex consejeros de Educación María Solana y José Luis Mendoza, "reforzando" la red pública de enseñanza y sus servicios adyacentes con un modelo "allá donde las familias lo soliciten" y que ahora se hace con "cierta cicatería".

Barkos ha subrayado que "a las generaciones más jóvenes les debemos ser solidarios con el medio ambiente" por lo que era necesaria la Ley de Cambio Climático "que ha sacado adelante" la consejera Itziar Gómez". De la misma manera, ha reprochado que el proyecto de ley para le creación de la Agencia de Transición Energética está "aparcado" por el PSN "porque de momento la estrategia de Madrid pide que Navarra pare la velocidad de carga en esta materia" la Agencia de Transición Energético.

Ha puesto en valor la labor en materia de memoria histórica tras "décadas de silencio" y "sin el reconocimiento debido a las víctimas de ETA", a la vez que ha criticado las "piedras en el camino" en el "reconocimiento del euskera".

MARTÍNEZ: "NO QUIERO PARA NADA UN REÑIDERO EN PAMPLONA"

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Pamplona, Koldo Martínez, se ha mostrado "feliz, dichoso y agradecido por la confianza que estáis depositando en mi" porque "sólo con confianza es como podremos, con ilusión, humildad y ambición, hacer una Iruña mejor".

Se ha comprometido ante los asistentes y la ciudadanía de Pamplona a ser un "alcalde bueno". En este sentido, ha rechazado "la perversa polarización que lo corrompe todo" y ha reivindicado "la paz y la palabra. No quiero para nada un reñidero en Iruña". "Estamos elaborando un proyecto de ciudad integrado en un programa de comarca, Un programa para la metrópoli foral, para Iruña y su Comarca", ha subrayado.

En su intervención ha expresado su reconocimiento a quienes a lo largo de los años han liderado el Ayuntamiento de Pamplona, a aquellos alcaldes y concejales que "consiguieron burlar las trabas del franquismo" entre ellos Javier Erice, "buen alcalde y buen médico" y, en especial, a Tomás Caballero, "asesinado vilmente por ETA". También ha recordado a Julián Balduz "artífice de la modernización de Pamplona" y que llegó a ser alcalde, siendo tercera fuerza, "porque le apoyó Herri Batasuna y el PNV". Y ha criticado que el "PSN sólo se une con el resto de fuerzas progresista si es para mandar ellos".

Un reconocimiento que ha hecho extensible a todos los alcaldes de Pamplona, entre ellos Enrique Maya, por su "entrega a la ciudad" aún estando "en total oposición a la forma de gobierno que han desarrollado". Ha recordado, también, que en 2015 "aupamos a la alcaldía a Joseba Asiron", de quien "sufrimos algunas deslealtades". "Podemos compartir acuerdos en muchas áreas pero tenemos un modelo diferente de Iruña", ha remarcado.

El candidato ha defendido que la "alternativa a la derecha" en Pamplona pasa por Geroa Bai, porque donde la coalición está fuerte "se nota en la forma de gobernar y se gestiona mejor, se hace gestión transformadora y no manda el sectarismo". Ha asegurado que "Pamplona es mucho más progresista que lo que la derecha piensa y mucho más vasquista de lo que al PSN le gustaría". A pesar de ello, "en Iruña gobierna la derecha porque Geroa Bai no consiguió el resultado necesario en las elecciones, porque a pesar del cambio iniciado en 2015, el PSN sigue excesivamente atado a su historia de flirteo con la derecha". Y ha criticado que para el PSN el Ayuntamiento es "un instrumento para otros fines" a menos que la coalición tenga "una excelente representación municipal".

Al respecto, ha recordado el bochornoso espectáculo en la votación de la reforma laboral", con un acuerdo entre el PSOE y UPN, y "el escalofrío de que volvía el corralito foral y la Navarra de los quesito". El Ayuntamiento "ha sido moneda de cambio de una estrategia de Moncloa y Ferraz y "lo seguirá siendo si Geroa Bai no está fuerte en el Ayuntamiento de Iruña", ha insistido.

Así, ha resaltado que "ante quienes piensan que sólo ellos están legitimados para gobernar" y "se proclaman como la única izquierda", en Geroa Bai "afirmamos que hay otra forma de hacer política y ciudad, con coherencia entre lo que pensamos y decimos, con integridad". "Ante quienes defienden tomar decisiones desde los extremos, en Geroa Bai impulsamos la gestión ética que nos lleva a tomar decisiones que buscan hacer realidad el máximo número posible de valores del máximo número de personas de nuestra sociedad", ha expresado.

Martínez ha destacado que hay "candidatos que están repartiendo la piel del oso antes de cazarlo" y "parece ser una gran preocupación saber si esas personas van a seguir o no en el ayuntamiento". En este sentido, ha anunciado que compatibilizará su cargo como senador autonómico hasta que el Parlamento foral nombre al siguiente. "Pase lo que pase el día 28 yo sí voy a seguir cuatro años en el Ayuntamiento", ha remarcado.