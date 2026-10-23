Vandalizan el coche de la portavoz del PSN en Pamplona, Marina Curiel

Archivo - Los concejales del PSN de Pamplona Xabier Sagardoy, Marina Curiel y Miguel Matellanes. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coche de la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha sido vandalizado la pasada noche, un hecho que ha motivado el rechazo de los socialistas navarros.

"Nuestra máxima condena a la vandalización del coche de nuestra portavoz en Pamplona esta pasada noche. La intimidación y el vandalismo no tienen cabida en democracia", ha señalado el PSN en un mensaje en la red social X, en el que también ha trasladado su "apoyo y cariño" a la portavoz socialista en Pamplona. "Frente al odio, respeto y más convivencia", ha afirmado.

También ha publicado un mensaje la propia Curiel, que ha asegurado que "ante señalamientos, insultos e intento de amedrentarnos, seguimos trabajando más fuertes y unidos por nuestro proyecto socialista, tengo muy claro que Pamplona lo merece".