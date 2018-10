Volkswagen Navarra cerrará el 26 de octubre y el 2 de noviembre por la falta de motores y podría parar otros tres días

Publicado 16/10/2018 19:48:06 CET

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Navarra ha comunicado este martes a los sindicatos que la planta cerrará los próximos días 26 de octubre y 2 de noviembre por el problema en el suministro de motores. Además, podría cerrar otros tres días por el mismo problema, aunque no se ha fijado la fecha exacta y quedaría pendiente de confirmación de la dirección en Alemania.

La fábrica de Landaben ya cerró el pasado mes de septiembre durante cinco días, por lo que aplicó un expediente de regulación temporal de empleo, si bien, en el acuerdo alcanzado entonces con UGT y CCOO se comprometió a no aplicar un nuevo expediente si se repetía el problema en lo que quedaba de año.

Por el momento, en la reunión celebrada este martes "ha quedado pendiente" el tratamiento que se va dar a los nuevos días de cierre, según ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales.

La dirección ha planteado dos opciones que el comité considera "inaceptables". "En primer lugar ha propuesto la utilización de días de bolsa y le hemos dicho tajantemente que no. La otra opción que ha propuesto es pagar los conceptos fijos de sueldo y antigüedad pero diciendo que decidiría quién y cuántas personas podrían ir a trabajar ese día. Le hemos dicho que no tiene sentido que el motivo de cierre sea el mismo que la vez anterior, que entonces no fuera nadie a trabajar y ahora venga la mitad de la plantilla. No lo vemos ni ético, ni razonable, ni justificable", ha indicado.

Por ello, la representación sindical ha reclamado que la dirección "se haga cargo de todo el coste de la plantilla y que no venga nadie a trabajar, salvo los servicios mínimos".

La empresa ha respondido que "todos los planteamientos están encima de la mesa", si bien Morales no ha visto "buena receptividad por parte de la dirección".

El presidente del comité ha señalado que si no hay un acuerdo con los sindicatos podría haber "problemas". "El comité se reunirá y tomaremos la medida más inteligentes", ha dicho, para plantear la posibilidad de "reclamar judicialmente".

"HAY MUCHOS ELEMENTOS DE INCERTIDUMBRE"

Alfredo Morales ha dicho que la compañía "tiene que normalizar la situación y tranquilizar a la plantilla, cuando tampoco hay luz verde para el convenio colectivo". "Hay muchos elementos de incertidumbre alrededor de la fábrica. La dirección está transmitiendo que es fácil cerrar Volkswagen Navarra. No nos gusta lo que estamos viendo por parte de la dirección", ha indicado.

Además, ha señalado que "con esta información que nos traslada la dirección hay poco ánimo para la tranquilidad". "La dirección no está siendo transparente, no está siendo clara ni en los planteamientos ni en los motivos. Nadie se puede aventurar a decir que con estos días de cierre todo se soluciona", ha afirmado.