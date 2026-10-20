El XXXI Ciclo Coral Internacional de Navarra ofrecerá 26 conciertos en 20 localidades

Presentación del XXXI Ciclo Coral Internacional de Navarra. - FCNAE

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Coros de Navarra-Nafarroako Abesbatzen Elkartea (FCNAE) ha organizado entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre el XXXI Ciclo Coral Internacional de Navarra, que llevará 26 conciertos a 20 localidades navarras y reunirá a coros femeninos, masculinos, infantiles y mixtos procedentes de Letonia, Bulgaria, Indonesia, Eslovenia, Alemania, República Checa, Suecia, Corea del Sur, Francia e Italia.

El ciclo ha sido presentado este martes en una comparecencia en la que han intervenido el presidente de la FCNAE, Carlos Gorricho; la alcaldesa de San Adrián -localidad que acoge uno de los conciertos-, Marta Ezquerra; y Juan Mari Ayechu Redin, del Departamento de Acción Social de Caja Rural de Navarra.

Gorricho ha presentado el ciclo como "una cita plenamente consolidada que sitúa a Navarra en el mapa coral internacional" y que "conecta territorios, culturas y generaciones" gracias al impulso sostenido de la federación. A su juicio, la edición de 2026 ofrece una programación contemporánea, innovadora y conectada, que "reafirma a Navarra como territorio dinámico y referente coral a nivel nacional".

El presidente de la FCNAE ha destacado dos rasgos que definen el proyecto. El primero es su "vocación de servicio público, ya que el 90% de los conciertos son gratuitos, lo que garantiza el acceso de toda la ciudadanía a una programación coral de excelencia y permite que miles de personas disfruten de la música sin barreras económicas". El segundo es su "singularidad", ya que la FCNAE es "la única asociación sin ánimo de lucro de Navarra que trae coros del mundo a la Comunidad, con propuestas internacionales de excelencia que llegan directamente al público navarro".

El ciclo, ha añadido Gorricho, se enmarca en el plan estratégico de la federación, basado en "el compromiso, el desarrollo, la cercanía y la transparencia, con una meta clara, que Navarra sea un referente coral de alcance mundial, innovador, sostenible y socialmente comprometido".

El ciclo arrancará el sábado 24 de octubre en Cintruénigo, donde el coro mixto Juventus, de Riga (Letonia), actuará a las 20.15 horas en el Centro de Artes Avenida. El domingo 25 habrá doble cita, a las 12.30 horas, el Coro Infantil de la Radio Nacional Búlgara, de Sofía, cantará en la Casa de Cultura de Zizur Mayor, y a las 20 horas Juventus ofrecerá un segundo concierto en el Centro Cultural Sarasate de Castejón.

El lunes 26 el ciclo llegará a Pamplona con Vox Angelica, de Manado (Indonesia), que actuará a las 20 horas en la iglesia de San Enrique. El martes 27 la capital recibirá al Saint Angela Choir, de Bandung (Indonesia), a las 19.30 horas en la iglesia de San Miguel. Esa misma tarde, Vox Angelica cantará a las 19.30 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, y el Jakarta Youth Choir, de Yakarta (Indonesia), lo hará a las 19 horas en la iglesia de San Román de Cirauqui.

El miércoles 28 habrá cuatro conciertos. En Pamplona, el Coro Académico Tone Tomsic, de Liubliana (Eslovenia), actuará a las 19 horas en la iglesia de la Paz. En Huarte, el coro de cámara Ipavska, de Vipava (Eslovenia), cantará a las 20.15 horas en la iglesia de San Juan Evangelista. En Tafalla, el Ensemble Vocapella Limburg, de Alemania, actuará a las 19.30 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, y en Orkoien el coro Kajetán, de Pilsen (República Checa), lo hará a las 19 horas en el auditorio de la localidad.

El jueves 29 el ciclo seguirá con otros cuatro conciertos. El Sofia Vokalensemble, de Estocolmo (Suecia), cantará a las 19 horas en la iglesia de Santo Domingo de Pamplona, que habrá acogido así música coral cuatro días consecutivos, del 26 al 29 de octubre. En Irurtzun, el Ewha Women's Choir, de Seúl (Corea del Sur), actuará a las 19.30 horas en la iglesia de San Martín de Tours. En Tiebas, el Conjunto Magnum Mysterium de Normandía, de Ruan (Francia), lo hará a las 19 horas en la iglesia de Santa Eufemia, y en Aoiz el Saint Angela Choir cantará a las 19 horas en la Casa de Cultura.

El viernes 30 habrá tres citas. En Estella, el Coro Académico Tone Tomsic actuará a las 20 horas en el Espacio Cultural Los Llanos Kulturgunea. En Berrioplano (Artica), el Coro Musicanova, de Roma (Italia), cantará a las 19 horas en la Casa de Cultura María de Maeztu. En San Adrián, el Conjunto Magnum Mysterium de Normandía ofrecerá su concierto a las 20.15 horas en la iglesia de San Adrián.

El sábado 31 de octubre será la jornada con más conciertos, cinco en total. El Saint Angela Choir cantará a las 19.30 horas en la iglesia de Santa María de Valtierra, y el Jakarta Youth Choir lo hará a las 19 horas en la iglesia de Santa María de Lerín. En Marcilla, el Conjunto Magnum Mysterium de Normandía actuará a las 20 horas en la iglesia de San Bartolomé. En Estella, el Coro Infantil de la Radio Nacional Búlgara cantará a las 19.30 horas en el Espacio Cultural Los Llanos Kulturgunea, y en Pitillas, Vox Angelica actuará a las 19 horas en la iglesia de San Pedro Apóstol.

El ciclo se despedirá el domingo 1 de noviembre con tres conciertos. En Tudela, el Coro Académico Tone Tomsic cantará a las 19 horas en la iglesia de El Carmen. En Tafalla, el Ewha Women's Choir actuará a las 19.30 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, que habrá recibido así tres conciertos a lo largo del ciclo. Y en Aibar, el coro Kajetán cerrará esta edición a las 19 horas en el Auditorio Álvaro Aldunate.