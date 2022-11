Yolanda Díaz dice que en Sumar "cabe todo el mundo" y "no voy a criticar jamás a nadie"

PAMPLONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha evitado este miércoles referirse a las críticas de Pablo Iglesias, en las que pedía "respeto" para Podemos, y ha afirmado que en la plataforma Sumar "cabe todo el mundo" y "no le pedimos el carnet a nadie". Según ha dicho, "no voy a criticar jamás a nadie".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación antes de mantener un encuentro con el filósofo Daniel Innerarity en una cafetería de Pamplona. Posteriormente, a las 11.30 horas, Yolanda Díaz se reúne con expertos en el ámbito científico y visita el Planetario de Pamplona.

Preguntada por las críticas de Iglesias, Díaz ha destacado que "yo jamás critico a nadie, me van a ver hablando de propuestas políticas y de diferencias sobre propuestas políticas". "Es mi manera de hacer política. Creo profundamente en el respeto a la ciudadanía, que está viviendo nuevamente una crisis que está golpeando a todos los hogares, y me preocupo por los problemas de mi país". "Es mi forma de actuar y no voy a cambiar", ha manifestado.

"Gobierno dialogando, a veces prefiero perder alcanzando un acuerdo, y creo que la gente lo que quiere son lugares de encuentro y políticas que sean feministas, que cuiden, lo otro es justamente lo que aleja a la ciudadanía de la política", ha añadido.

Por lo tanto, ha remarcado que "me van a encontrar siempre trabajando y no voy a criticar jamás a nadie. Creo que mi trayectoria lo demuestra". "Lo digo muchas veces del PP, que cae en los insultos y no plantea ninguna una solución para mejorar la vida de la gente", ha añadido.

Yolanda Díaz ha señalado que "Sumar es un movimiento ciudadano, que tiene vida propia, en el que cabe todo el mundo, no le pedimos el carnet a nadie y es profundamente inclusivo, no se está mirando para dentro sino que quiere mejorar la vida de la gente". Ha puesto como ejemplo el acto celebrado este martes en Pamplona en el que "estaban todas las izquierdas en Pamplona". "La política con mayúsculas sirve para cambiar la vida de la gente, esto es la política útil, lo otro es ruido", ha agregado.

La ministra ha explicado que su plataforma pretende "acabar con esa gran fractura que hay entre la ciudadanía y los representantes públicos" y ha advertido de la "pulsión" en estos momentos por "volver al viejo bipartidismo, que va de dos que se pelean mucho pero que no cambia la vida de la gente". "Yo creo que se están cambiando las cosas justamente porque hemos llegado otras personas con otros pensamientos", ha opinado.

"Sumar no es el complemento de nadie porque no quiere volver al viejo bipartidismo, la sociedad española es plural, diversa e inclusiva", ha recalcado Díaz, que ha afirmado que Sumar es "la gran sorpresa, el gran cambio, el revulsivo social" y busca "reencontrarnos con una parte de la ciudadanía que está en sus casas, que dice que no le gusta nada el ruido, que no quiere participar y que cree que la política y los políticos nos hemos convertido en un problema".

Una plataforma que quiere "cambiar el país", lo que pasa por "transformar el país, y para eso necesitamos todas las mentes, todas las inteligencias y todos los corazones porque la política también va de cuidar a la gente".