Yolanda Díaz se muestra dispuesta a dar "un paso adelante" pero dice que Sumar "no es complemento de nadie"

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que está dispuesta a dar "un paso adelante" con su plataforma Sumar, pero ha advertido de que esta plataforma "no es el complemento de nadie".

En un acto en Pamplona, Yolanda Díaz ha asegurado que "en Sumar cabe todo el mundo, no le pedimos el carné a nadie, pueden estar personas que proceden de distintas realidades partidarias, personas que proceden de distintos sindicatos, de distintos colegios profesionales, de ONG, de organizaciones sociales de nuestro país, porque esto es lo que está generando esperanza en nuestro país".

A continuación, ha afirmado a los asistentes, unos 400, que "no sólo encuentro esperanza, sino que creo que hay ganas, es lo que estoy viendo en toda España". "Si vosotras y vosotros queréis sumar, si hacéis lo que ya estáis haciendo, Sumar es ya imparable, Sumar sois vosotros y vosotras, sois imparables, no hay marcha atrás, vamos a seguir sumando. Si vosotras queréis sumar, voy a dar un paso adelante, pero eso sí, de manera colectiva, de manera feminista, con vosotros y vosotras, vamos a sumar", ha asegurado.

Yolanda Díaz, que no ha nombrado a Podemos en su intervención, ha asegurado que la plataforma Sumar quiere que "pensemos un proyecto común para nuestro país, que nos detengamos, que no tengamos prisa, que lo hagamos en serio, con todo el mundo dentro, no sobra nadie, falta toda la gente, tenemos que llegar a ser muchísimas gentes en nuestro país, hay que hacerlo con paciencia, con calma, con lentitud".

Yolanda Díaz ha asegurado que Sumar "no es el complemento de nadie, Sumar piensa un país en grande, Sumar quiere ganarle a la derecha, pero no va de ganarle a la derecha, ganarle a la derecha es plantear sociedades que miran hacia el pasado, es el bipartidismo, nuestras sociedades no van de dos, van de muchos más".

La vicepresidenta ha afirmado que Sumar "va de hacer las cosas de manera diferente, sí, más lentas, con más paciencia, pero de manera más profunda, más seria, no a golpe de titular, de pequeña política, no hacemos política para dar titulares, hacemos política para cambiar la vida de la gente, no hacemos pequeña política, estamos hartas de la pequeña política, que no hace más que ruido, que enfrenta, que nos dispersiona, pequeña política como la que no hace más que hacernos escuchar barbaridades todos los días".

Acto seguido, Yolanda Díaz ha afirmado que "acabo de escuchar al PP auténticas barbaridades, nos dice el PP, una vez más, defendiendo su modelo real, que está en contra del estatuto mal llamado del becario en nuestro país, porque dice el PP que para que los jóvenes en nuestro país puedan poner un pie en una empresa tienen que seguir siendo esclavos y les decimos alto y claro desde Sumar que ese modelo ha fracasado, que ese modelo es el pasado".

Durante su intervención, Yolanda Díaz ha defendido que "Sumar es un movimiento ciudadano que lo que quiere hace es levantar un proyecto de país para la próxima década, un proyecto de país para el siglo XXI". "Toca que desde sumar levantemos un proyecto de país a varias manos para nuestro país del ahora y del presente, y para eso necesitamos todas las inteligencias, todas las manos y todos los afectos", ha afirmado.

Además, Yolanda Díaz ha destacado que "el Gobierno de coalición progresista que tenéis aquí -en Navarra- avanza" y "tiene que seguir avanzando", y ha avalado la coalición Contigo Navarra, de la que forman parte Podemos, IUN, Batzarre e independientes, y que concurrirá a las próximas elecciones forales y municipales. "Tenemos Contigo Navarra, y estoy segura de que vamos a avanzar, veo a Begoña -Alfaro, coordinadora de Podemos Navarra, en el público- y otras muchas gentes que van a cambiar la realidad. Me parece que en tiempos tan difíciles es justamente esto lo que debemos de hacer", ha afirmado.

Al acto, en el palacio de congresos y auditorio Baluarte, han asistido unas 400 personas, entre ellas, la coordinadora de Podemos Navarra, Begoña Alfaro, y el coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán. Podemos e IUN han constituido en la Comunidad foral, junto con Batzarre y un grupo de independientes, la coalición Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, con la que concurrirán a las próximas elecciones forales y municipales.