Antonio Casado.- El Pleno del Jueves Santo

MADRID, 7 Abr. (OTR/PRESS) -

La política vuelve este jueves al Congreso de los Diputados: 9 de abril a las 9 de la mañana. Buena ocasión de que la clase política, so pretexto de autorizar la nueva prórroga del estado de alarma propuesta por el Gobierno (hasta el 26 de abril), se retrate por su forma de alinearse en la guerra contra el coronavirus.

Además, dosis de recuerdo sobre la función de control que, según el PP, se estaba empezando a olvidar, y según Vox, simplemente había sido amordazada, hasta el punto de que sus 52 diputados amenazan con romper la cuarentena y volver físicamente a sus despachos en la Cámara Baja.

En cualquier caso, sesión plenaria presencial para intervinientes y telemática para los demás, que pondrá sobre la mesa los asuntos sobrevenidos de susceptible valoración política: nuevos Pactos de la Moncloa, generalización de tests rápidos, "arcas de Noé" para infectados asintomáticos, impacto económico de la crisis, planes de recuperación del día después, etc.

La confrontación está garantizada porque el PP, principal partido de la oposición, ha redoblado su ofensiva contra Sánchez, al que niega credibilidad, aunque mantiene su disponibilidad a apoyar la ampliación del confinamiento. Lo último es acusar al Gobierno de usar los Pactos de la Moncloa como "señuelo" para "hacernos a los demás corresponsables de su incompetencia".

En su última comparecencia pública Sánchez apeló de nuevo a la unidad. "Esa es nuestra fuerza", dijo. Sin embargo, la oposición le acusa de unilateralidad y no valora las excusas sobre la obligación de ser resolutivo. Es lo apremiante. En casos de emergencia no distraer al cirujano ni charlar con el piloto. Pero si el mando único reclama lealtad también debe corresponder con transparencia y afán de consenso. Si no, se justificaría la sospecha verbalizada por Pablo Casado: "Sánchez está malogrando el máximo de apoyo con un mínimo de eficacia".

Nada que no sepamos respecto a la lucha por el poder, que es la esencia de la política. Lo malo es que si la confrontación se impone a cooperación crecerá la desconfianza en la clase política, justo en unos momentos caracterizados por esa movilización civil cuyo sentido de la solidaridad eclipsa y empequeñece a los líderes de los partidos. Esa España de los balcones a la que al final habremos de atribuir la victoria contra el coronavirus. Esos héroes que aparecen cuando el sistema no da la talla frente a momentos de crisis como la que estamos viviendo.

En cuanto a la tensión política entre el Gobierno y oposición, tan malo es pasarse como quedarse corto. Es verdad que el Gobierno debe ser resolutivo sin caer en la unilateralidad. Pero el principal partido de la oposición debe convencernos de que su prioridad es derrotar al coronavirus y no a Pedro Sánchez. Lo segundo puede esperar.