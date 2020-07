Antonio Pérez Henares.- Iglesias inflado, Podemos evaporado

MADRID, 14 Jul. (OTR/PRESS) -

El poder otorgado por Sánchez a su "colega" Iglesias, tal es el trato que le dispensa, ha camuflado con la exhibición pomposa y continua del mismo una evidencia sostenida: el deterioro y mengua crecientes de su fuerza y representación electoral. Las elecciones autonómicas del domingo en Galicia y País Vasco han servido para que de golpe se empiece a caer en la cuenta de la realidad podemita. Mientras su macho alfa, cada vez más inflado de soberbia y fatuidad, sus señas reales de identidad personal, hace continua ostentación de poder y camarilla de favoritos, su partido se evapora.

Porque tras una elecciones son siempre muchas y muy diversas las lecturas que pueden hacer e interesadamente se hacen. También en estas, aunque aquí los vencedores están claros, Feijóo, cum laude y cuarta mayoría absoluta, la única de España y Urkullu, también los beneficiarios secundarios, BNG y Bildu, pero además el perdedor neto emerge con una claridad deslumbrante. Podemos se ha quedado sin un solo escaño en Galicia y tenía 14 y ha perdido 5 en el País Vasco. El propio Iglesias, en modo monjil, su tercera careta, ha reconocido el fracaso y hablado de reflexión. Dados los antecedentes estará pensando a quienes purgar y echar las culpas.

Basta con echar un vistazo a cualquiera de las fotos de "familia" para apuntalar lo dicho. Del equipo fundador han desaparecido todos a excepción de él mismo y Monedero, que está pero desde el último trinque conocido en Venezuela, es lo mas suave que pude decirse por embolsarse 425.000 dólares a cambio de unas cuartillas sobre una moneda fantasma, lo han dejado sólo para escupir por las redes y soltar el mitin por las televisiones. No tardarán en recuperarlo para todo porque a Pablo ya no le queda ni uno solo y como lugartenientes, es difícil considerar como tales a su pareja sentimental y otras camarillas sumisas o adheridas, como el ínclito Garzón, y solo cuenta con el bilioso Echenique que más bien descuenta y resta. La ristra de caídos supera ya con creces a quienes permanecen: Errejón, Bescansa, Alegre, Espinar, Maestre, Teresa y Kichi por decir solo unos cuantos pero si se va por comunidades y provincias de lo que aquello fue ya no queda ya no una cara, sino tampoco un castillo. Del poder municipal ni raspas y del autonómico lo que les dan y a menos. Barcelona es Colau y allí son invitados a poco más que a las sobras, Cádiz ya está fuera de su órbita y lo que ha sucedido por doquier con sus escaños es muy parecido a lo sucedido este domingo. En Castilla-La Mancha pasaron de la vicepresidencia a ser extraparlamentarios y en Castilla y León mantuvieron uno solo y por los pelos. En cada territorio hay una gresca y los modos de Iglesias, para controlarlo todo aunque sea con trampas, concluyen en que no hay proceso interno que no acabe en escisión, abandono o en el juzgado. O las tres cosas.

El porvenir no es en absoluto halagüeño. Y entre los pronósticos está incluso el del ser procesado por el contubernio de la cloaca que acabó siendo la suya con la apropiación y secuestro indebido de la tarjeta famosa robada. Pero además la Unión Europea, tras el fiasco Calviño, no va a dejar de poner condiciones. Puede que en breve, si no es ya ahora, al caudillo Sanchez, su "colega", le resulte un creciente estorbo, por ahora, eso también, imprescindible pero cada vez más molesto. Y si Pedro ve como quitárselo de encima sin tener que abandonar su querido colchón en presidencia del Gobierno, lo hará sin un solo pestañeo.

Podemos se evapora y su prueba de gestión lo único que hace es añadir ardor a la hoguera que amenaza con dejarlo sin gota de agua. Lo único que les queda, en realidad es Moncloa, o sea el cielo deseado. Pablo Iglesias dio el salto y el asalto. Pero se ha quedado colgado de la brocha.