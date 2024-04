Carmen Tomás.- La AIReF pronostica años de estancamiento

MADRID, 14 Abr. (OTR/PRESS) -

El Gobierno sigue empeñado en vendernos cada día lo bien que marcha la economía. Si se publican los datos de empleo, son los mejores, Si toca la inflación, divinamente. La realidad es que las cosas no van tan bien como nos quiere hacer ver el gobierno. Sólo hay que hurgar un poquito en las estadísticas y no quedarse en la espuma para comprobar que excepto la recaudación fiscal que está en cifras récord, gracias precisamente al gasto público y a las sucesivas subidas de impuestos o tributos nuevos. Ahora, además, con la excusa de que no hay presupuestos, la tarifa del IRPF va a seguir sin ser deflactada, por lo que muchos van a pagar más. Incluso los pensionistas ya se han percatado de que no sólo muchos han cobrado menos a pesar de la subida, sino que ahora tendrán que pagar en el IRPF.

Menos mal que nos quedan algunos expertos o servicios de estudios o la propia AIReF que nos señalan los peligros a los que se enfrenta la economía española, cuyos responsables no han sido capaces hasta el momento de conseguir que los miles de millones de los fondos europeos lleguen a las empresas y se cree riqueza y puestos de trabajo. Precisamente, en su último informe, la autoridad fiscal citada pone el dedo en la llaga de uno de los más graves problemas de España: la baja productividad y la cada vez mayor ausencia de inversión. Ya el año pasado quedó constatado que la inversión extranjera cayó a plomo, nada menos que un 20%, pero es que la inversión empresarial lleva el mismo camino. Son tantas las trabas burocráticas, los impuestos, las cotizaciones y la inseguridad política y jurídica que es complicado que las empresas se embarquen en proyectos y creen puestos de trabajo.

Mientras, nos quejamos de los bajos salarios, pero nadie habla de la productividad. La ministra de Trabajo nunca habla de este asunto. Al contrario, habla de trabajar menos por el mismo salario para facilitar un mayor tiempo de ocio. Eso sí más regulación y más costes de todo tipo. Los próximos años, hasta cinco señala la AIReF, van a ser de estancamiento, con millones de españoles perdiendo poder adquisitivo a chorros, con riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales y de la necesidad de un ajuste de 0,6 puntos de PIB si se hace en 4 años y de 0,43 si se hace en 7. Para este organismo, desde 2019, es decir en los últimos 6 años, la economía es menos eficiente.