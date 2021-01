Carmen Tomás.- Si no es el Covid es Filomena

MADRID, 13 Ene. (OTR/PRESS) -

El año de la recuperación, según las previsiones del Gobierno, no ha podido empezar peor. No sólo estamos viendo cómo aumentan los casos de Covid y los hospitales se tensionan, lo que lleva aparejado nuevas y más duras restricciones, sino que nos ha asolado una ola de nieve y

frío que ha dejado congelada a España. Los sectores ligados al comercio, la hostelería, el turismo, los servicios en general vuelven a sufrir. Y la temporada de invierno en numerosas zonas de España y las rebajas, de momento, se han ido al traste. Las pérdidas de pequeñas y

empresas y autónomos se han vuelto a disparar después de una Navidad para olvidar.

Esta semana hacía balance la asociación de autónomos ATA y otros muchos sectores y las cuentas no pueden ser peores. Uno de cada tres autónomos registra pérdidas de ingresos superiores a los 30.000 euros y aún estamos discutiendo si se prolongan las ayudas y se

extienden los ERTE. El acuerdo no llega. La letra pequeña es demasiado grande. No vale con poner una fecha de final de estas medidas. Miles y miles de empresas y autónomos ya no pueden resistir ni con ERTE. Muchas están al borde del colapso y quieren despedir para no

cerrar. Otras, directamente, o ya han echado la persiana o tendrán que hacerlo en las próximas semanas o meses.

Ayer hubo Consejo de Ministros y no se tienen noticias de ningún plan. Es más, el Gobierno está pensando que realmente la Comunidad de Madrid y la capital no están tan mal como para pedir una declaración de zona catastrófica. La inquina contra Ayuso y Almeida continúa, aunque los sufridores son millones de ciudadanos y negocios que han visto cómo el Gobierno no hacía nada para prevenir la que se nos venía encima. Se movilizó tarde a la UME, al Ejército, algunos de sus vehículos no tenían ni cadenas. Se llegó tarde a Barajas, Renfe, las carreteras, cercanías y el colapso lógicamente está durando más de lo que se podríaa pensar, teniendo en cuenta que se sabía con días de antelación la llegada de Filomena y las bajas temperaturas.

El Gobierno ha actuado tarde y mal y, lejos de hacer autocrítica, se permitió por boca del ministro de Fomento burlarse de los que con pala o lo que fuera en mano han limpiado aceras y accesos. Es evidente, desde que gobierna Sánchez que nada parece ni rozarle y eso que hay

un corte o un tuit para cada ocasión, que deja al descubierto su doble vara de medir. Mientras, pandemia, paro y miseria que tardará mucho en salir de nuestras vidas.