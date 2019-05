Charo Zarzalejos.- Un preludio llamado Iceta

Publicado 17/05/2019 8:01:25 CET

MADRID, 17 May. (OTR/PRESS) -

Lo ocurrido en el Parlamento catalán con el veto a Miquel Iceta, no como senador, sino como Presidente del Senado, es todo un preludio de la legislatura que se nos avecina.

Hay que ir por partes. Es verdad, que los independentistas han dado una bofetada a Sánchez que con 123 escaños tiene que aprender a andar con cierta cautela. Y aquí no la ha habido. Moncloa ni puede ni debe designar a ningún candidato a la Presidencia del Senado. Esto corresponde a la propia Cámara. Y no ha tenido cautela porque, en cualquier caso, el presidente del Senado será socialista. ¿Por qué se han adelantado a los acontecimientos?. ¿Por qué no se ha respetado la cortesía parlamentaria?. En Moncloa tenían la convicción que todo iba a ir sobre ruedas, pero no ha sido así. ERC ha querido visualizar que ellos son más que necesarios ante un Presidente con 123 escaños sobre 350. Rufián ya ha dicho que esto acaba aquí y que las negociaciones pendientes tienen vida propia.

El propio Iceta puso sus reparos al propio Presidente, pero éste convencido de que ERC no iba a dar el paso que ha dado, siguió para adelante. No solo senador, sino Presidente de Senado...

No obstante, este rechazo a Iceta, que para el político catalán ha tenido que suponer un lógico disgusto, no le viene mal al Presidente para su campaña. Marcar distancias con los independentistas es algo más que deseado por los barones que en diez días deben someterse a las urnas. En política ocurre que los contratiempos pueden ser utilizados con habilidad y convertirlos en puntos positivos.

Si algo no está en riesgo es la investidura. Tanto Bildu -Otegui compañero de escaño en Vitoria de Jose Ternera- como ERC ni pondrán especiales dificultades y Sanchez será Presidente.

Será a partir de este momento en el que el Presidente debe tener siempre muy, muy presente que solo tiene 123 escaños. Un resultado este que le convierte en un Presidente absolutamente dependiente, no ya de un grupo, sino de muchos. Cincuenta y tres escaños más que son los que necesita para sacar adelante muchas propuestas son muchos escaños, de ahí que se vea obligado, no solo a pactar, sino a andar con la cautela que no ha tenido al designar antes de tiempo a Iceta como Presidente del Senado. ¿Cómo podían imaginar que a las primeras de cambio ERC no iba a hacerse notar?".

Habrá que estar muy atentos. Vamos a tener jornadas de gloria. No habrá día sin sorpresa y a Pedro Sánchez le van a recordar de manera permanente que es humano. Han castigado a Iceta como preludio de lo que le espera al todavía Presidente en funciones.