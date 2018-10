Charo Zarzalejos.- Propuestas a borbotones

Publicado 13/07/2018 8:01:45 CET

MADRID, 13 Jul. (OTR/PRESS) -

El PSOE ha llegado con ganas a Moncloa. Dijeron que su idea era convocar elecciones en un "tiempo prudencial" descartando, y así lo entendimos todos, que su propósito fuera agotar la legislatura. Ahora, todo indica que no hay más propósito que, en la medida de lo posible, agotar los dos años que, en teoria, quedan para nuevas elecciones. Esto, sobre el papel.

La realidad nos viene demostrando que hacer planes en platica es como escribir sobre el agua. ¿Quien le iba a decir a Pedro Sanchez, hace dos meses que su foto con Trump iba a salir en los telediarios?. Lo cierto es que Pedro Sánchez ha cumplido su sueño y hoy es el inquilino legítimo de La Moncloa con el gobierno más débil de la democracia. Con 84 diputados sobre 350 es dificil, imposible diría yo, hacer planes en solitario. Para todo, salvo para realizar anuncios y propósitos, necesita de todos aquellos que le ayudaron a desalojar a Mariano Rajoy. Dijo que el PNV iba a ser socio preferente, pero aquí no hay preferencias que valga. O cuenta con todos o es como no tener a nadie.

De momento, en compañía de todos los demás_salvo C,s y PP_ el Gobierno ha sacado adelante una esperpentica iniciativa para renovar RTVE, ahora enmendada a medias porque, finalmente, se ha sacado adelante la propuesta del concurso. La cosa es que después de tanto ruido, los elegidos, van a ocupar sus cargos tres meses. ¡¡De nota¡¡¡. A partir de ahí, las propuestas han surgido a borbotones. Las comparecencias de las titulares de Sanidad, Justicia y Educación eran una lista inmensa de iniciativas, algunas de ellas un poco o bastante recurrentes, con las que legítimamente, trata de marcar territorio, reafirmar sus señas de identidad y, de paso, hacer una larga cambiada a Podemos que continua siendo su gran adversario electoral. O gana terreno al partido de Pablo Iglesias o difícilmente podrá regresar a Moncloa.

Con todo, el gran asunto que el Gobierno tiene entre manos, es, sin duda, el asunto catalán, o, peor dicho, el problema que supone el secesionista catalán. La estrategia es la de la distensión y es verdad que en democracia no hay herramienta mas necesaria que la del diálogo siempre y cuando este no se convierta en el objetivo, sino en el camino para llegar a un punto concreto. De momento, la maquinaria se ha puesto funcionar a todo gas. Hay y habrá encuentros bilaterales y tiene razón el Presidente cuando afirma que hay muchas cuestiones sobre las que es posible el acuerdo. Eso mismo decía Rajoy cuando primero Mas y luego Puigdemont fueron a Moncloa.

De un listado de 47 materias, el ex-presidente se mostró dispuesto a hablar de 46; es decir, de todas, menos de la autodeterminación. Ahora las cosas han cambiado porque los interlocutores también lo han hecho y es seguro que habrá materias en las que se avanzará pero al final de los finales aparecerá el muro infranqueable del referéndum. Mientras se llega a ese punto, el Gobierno hará lo indecible para que nada se rompa. De ahí que haya sido Borrell y no Sanchez quien haya apoyado al embajador Morenés y que se haya guardado un estruendo silencio ante los ataques de Torra al jefe del Estado.

No habrá palabra, no habrá discurso, no habrá proclama secesionista que rompa, al menos por parte del Ejecutivo, el camino de la distensión y esto, ante la opinión pública, puede tener sus riesgos. Por muchas distinción que haya, el problema ahí está y en tiempo no largo, surgirán acontecimientos que pondrán en crisis_al menos aparente_ la distensión a la que el Gobierno se ha abrazado. Cara a las elecciones municipales, el secesionista catalán en su conjunto, lo va a dar todo. Los municipios son para ellos, un factor esencial de presencia e influencia. Para entonces, es probable, que se hayan celebrado los juicios de los ahora encarcelados y eso va a significar un antes y un después.

En fin, que por iniciativas y propuestas que no quede. Son tantas y algunas de ellas de tal calado a medio plazo que es como si a quienes las proponen se les olvidara que tienen 84 diputados y para que esto se note lo justo que nadie espere unos nuevos presupuestos. Los actuales, los del 2018 serán también los del 19 y a partir de ahí esperar a la convocatoria electoral que será, como ocurre siempre, cuando el Presidente considere el momento más conveniente para su partido. Por cierto ¿donde está el PSOE?. Me van decir que gobernando. Yo creo que el PSOE ha quedado engullido por Pedro Sánchez y esto si que es arriesgado. Muy arriesgado.