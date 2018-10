Fermín Bocos.- Los planes de Iglesias

Publicado 27/06/2018 8:02:56 CET

MADRID, 27 Jun. (OTR/PRESS) -

Tras entrevistarse con Quim Torra, presidente de la "Generalitat", Pablo Iglesias en su curiosa condición de heraldo de Pedro Sánchez, dejó caer que: "Sólo con valores republicanos Cataluña y España podrán caminar de la mano en un mismo Estado". Ojo al dato, que diría el clásico.

Está claro que Iglesias actúa sabiendo que dada la precariedad parlamentaria del PSOE (84 diputados) tiene políticamente atado a Pedro Sánchez y sicológicamente con cierto síndrome de Estocolmo. Sánchez le debe una al PNV de Andoni Ortuzar pero el grueso de su deuda política es con Iglesias.

En 2016 no apoyó su investidura, dejando que siguiera gobernando el PP pero hace un mes cambió de estrategia siendo pilar fundamental en el triunfo de la moción de censura contra Rajoy.

El tiempo es maestro y la paciencia, virtud revolucionaría (Mao Tse Tung). Iglesias ha hecho suya esa reflexión esperando a que una combinación de factores propiciaran las condiciones políticas para aglutinar fuerzas parlamentarias suficientes como para desalojar del poder al PP. Las sentencias en los casos de corrupción, el apelmazamiento de la vida política que generaba el discurso economicista de Rajoy, el laberinto en el que se encuentran los partidos separatistas catalanes, el juego siempre ventajista del PNV y la ambición de poder de Pedro Sánchez ... propiciaron una coalición anti PP que hoy, ya con cierta perspectiva, permite ver que fue Pablo Iglesias -y no tanto Sánchez- el gran muñidor de la liga anti Rajoy.

En su momento dijo que Podemos apoyaba la moción de censura sin pedir nada a cambio. Pero la política es "do ut des" y analizando sus palabras tras la entrevista con Quim Torra se diría que ya está en marcha una agenda para involucrar al PSOE en una suerte de pacto "republicano". Un alianza con ERC y los comunes (los primeros pasos los daría el PSC) para reeditar la vieja (e infausta) fórmula del "tripartito". A Sánchez, deslumbrado como está por las facilidades que apareja el poder: aviones, helicópteros, citas a lo grande en El Elíseo, en la Cancillería de Berlín, en Bruselas, quizá no le quede tiempo para analizar a dónde podría conducir la estrategia de Pablo Iglesias. El líder morado es un político inteligente que no da puntada sin hilo. Si antes la presa fue Mariano Rajoy, ahora, sin prisa pero sin pausa, el objetivo parece señalar a la Corona, el núcleo del régimen del 78. Confiemos en que Sánchez se percate de la jugada.