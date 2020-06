Fernando Jáuregui.- El país en el que los ministros no se hablan con los ministros

MADRID, 5 Jun. (OTR/PRESS) -

La ministra de Turismo, doña Reyes Maroto, se reunió con mis compañeros extranjeros acreditados en España y les soltó una noticia bomba -siempre ocurre: las noticias fetén se reservan a los corresponsales; o, después, a los más cafeteros--: las fronteras españolas con España y Portugal se reabrirán el 22 de julio. Noticia que los plumillas españoles desconocíamos, claro. Parece que también lo desconocía el ministro de Exteriores portugués, que lanzó un inmediato comunicado recordando, sin duda con enfado, que será Portugal quien decida cuándo reabre sus fronteras. O sea, que nadie había hablado con Lisboa al respecto. Pero no acaba ahí la cosa, no.

Porque, un par de horas después, rectificación al canto: que la apertura de fronteras será el 1 de julio, como se pensaba, sin confirmaciones oficiales, antes de que la señora Maroto diese la 'exclusiva' a los periodistas extranjeros. Adiós a las ilusiones y preparativos de los 'tour operadores', del sector de la hostelería y a las esperanzas de tantos particulares que, por diversos motivos, necesitan pasar cuanto antes a algunos de los dos países vecinos. Por poner un ejemplo, no de los más acuciantes, uno, incluso, siempre crédulo, ya había empezado a preparar un urgente viaje a París, para conocer al nieto nacido en la capital francesa hace dos meses y medio. Pues no. Frenazo.

La inseguridad jurídica más rampante se enseñorea de España. El caos mental en el que vivimos, en el que ya muchos ni sabemos cuándo podremos viajar a provincias limítrofes, y no hablemos ya de Ertes, negocios, colegios, universidades, viajes profesionales, es casi absoluto. Se comprende que el maligno virus propicia la mayor parte de esta inseguridad, eso es cierto. Y la falta de transparencia y de pericia del Gobierno bisoño y mandón hace el resto: ya ni el BOE es refugio seguro de seguridades y certezas.

Pero ¿de qué certezas hablamos, cuando ni sabemos de verdad cuántos muertos nos ha arrebatado la pandemia? Hasta la OMS dice sobre esto cosas diferentes a nuestro Fernando Simón. Incluso eso se nos ha caído, junto con las instituciones, la separación de poderes, la Guardia Civil, la verdad oficial y oficiosa y hasta el derecho al pataleo, que ahora se identifica, desde las instancias paramonclovitas, con lo cavernario.

Yo creo -sé- que hay bastantes ministros que no se hablan con bastantes ministros, no porque se lleven mal -que algunos también--, sino porque esto se está convirtiendo en el ejército de Pancho Villa: los ministros tiene instrucciones de estar presente en los medios, copar micros y pantallas para que no lo hagan los de la oposición -bastante despistados, por cierto, en esto y en otras cosas--; pero, en el marasmo, no tienen tiempo para coordinar mensajes. Y como esa coordinación, con una Carmen Calvo con sus facultades aún algo retenidas por las secuelas de la enfermedad, simplemente no existe, cada cual dispara a su aire.

Y entonces, ya vemos: espere usted antes de organizar su viaje a un país vecino, que la cosa es móvil. Como todo, por lo demás, en esta España nuestra. El caso es que esta marcha adelante y atrás del Ministerio de la señora Maroto ha dado aún una mejor noticia a mis compañeros de medios extranjeros, que últimamente lo están pasando bomba en España: noticias y contra-noticias que comentar no les faltan, no.