Escaño cero.- Descolocados

Publicado 21/05/2019 8:00:16 CET

MADRID, 21 May. (OTR/PRESS) -

Sí, descolocados, así están los líderes del PP y Ciudadanos a los que les ha pillado con el pie cambiado que Ezquerra Republicana no haya permitido que Iceta se convierta en senador. En realidad a Casado y a Rivera les habría venido la mas de bien que Ezquerra hubiera apoyado a Iceta y así habrían podido seguir clamando contra la conjura de Sánchez con los independentistas. Desde luego ese desplante de Ezquerra a Iceta le viene bien a Pedro Sánchez precisamente porque así puede desmontar el leit motiv de las campañas de Casado y Rivera que no dejan de clamar que Pedro Sánchez está dispuesto a dar a los independentistas lo que le pidan y un poco mas..

Desconozco cuales son las intenciones de Pedro Sánchez, y desde luego no es descartable que intente llegar a acuerdos con Ezquerra o con quién haga falta o incluso que nos de más de un susto y algún disgusto si vuelve a sacar del cajón su visión de la llamada España "plurinacional". Desde luego la elección de Maritxell Batet y Manuel Cruz para elegir las Cámaras dice mucho de cómo se plantea el futuro Sánchez. Pero al día de hoy la realidad es que Ezquerra ha dado con la puerta en las narices a Pedro Sánchez, vía Iceta, y por tanto Casado y Rivera se han quedado sin discurso.

Las cosas como son ambos líderes, tanto Pablo Casado como Albert Rivera, están hartando al personal limitando sus discursos políticos a Cataluña y poco más.

Incluso desde el PSOE se han permitido poner en el tejado del PP y Ciudadanos una petición envenenada: les han pedido que voten la investidura de Pedro Sánchez.

Es una manera de callarles para siempre. Porque si PP y Ciudadanos se abstuvieran es evidente que Pedro Sánchez no necesitaría los votos de los partidos independentistas, pero si no se abstienen entonces dejan el campo abierto para que el PSOE pueda llegar a acuerdos y por tanto pagar un precio por ese apoyo.

Así que vamos a comprobar si la preocupación de Casado y Rivera por los independentistas es real o a la hora de la verdad es solo un elemento para desgastar a Sánchez. Si es real, lo tienen fácil: explicar a los ciudadanos que se abstienen precisamente para evitar que Sánchez sea rehén del independentismo. Si no lo hacen perderán toda credibilidad. A partir de ese momento nada podrán reprochar porque ellos mismos habrán facilitado esos acuerdos del PSOE con el independentismo.

La jugada del PSOE es maquiavélica e inteligente además de cínica. Fue Sánchez el autor del "no es no" a Mariano Rajoy que provocó un cisma en el PSOE del que aún no se han recuperado.

Pero a pesar de que es evidente la jugada maquiavélica lo cierto es que más inteligente aún sería que Casado y Rivera, o uno de los dos, sorprendieran a Sánchez el día de la votación de investidura prestándole su abstención y explicando el porqué.

Pero me temo que ambos son cortos de miras.