Escaño cero.- ¿Dónde está el problema?

Publicado 17/05/2019 8:00:29 CET

MADRID, 17 May. (OTR/PRESS) -

La verdad es que no se porqué se ha organizado tanto revuelo por la decisión de la ministra de Defensa de "retirar temporalmente" la fragata Méndez Núñez de su misión de entrenamiento con la armada estadounidense amen de conmemorar la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. En mi opinión la decisión de Margarita Robles ha sido ponderada y correcta habida cuenta de que la Administración Trump ha decidido hacer una demostración de fuerza mandando parte de su flota frente a Irán y el régimen iraní ha respondido que considera esa acción una provocación y cuasi un acto de guerra, es evidente que una fragata española nada pinta en ese conflicto. Entre otras razones porque en el acuerdo entre España y Estados Unidos no pasaba porque la fragata española participe en un acción de fuerza aunque esta quede solo en bravata.

En las últimas semanas ha aumentado el tono en el habitual enfrentamiento entre Washington y Teheran y aunque es evidente que España es un país aliado de Estados Unidos no hay razón alguna para que nuestro país adopte una decisión beligerante contra Irán.

Es decir los enemigos de nuestros amigos no son siempre nuestros enemigos, y España junto al resto de los países de la Unión Europea vienen manteniendo un difícil equilibrio en sus relaciones con Irán, pero sin ponerlas en peligro.

Así que Margarita Robles ha tomado una decisión inteligente y sensata. Lo bueno de tener a una jurista rigurosa al frente del Ministerio de Defensa es que nunca traspasará una línea de la letra de la ley. Y por tanto la ministra no puede permitir que haya cambios en la misión especifica que del Méndez Núñez junto a las armada estadounidense.

De manera que cuando la flota de Estados Unidos con el Abraham Lincoln salgan de aguas del Golfo Pérsico, nuestra fragata podrá reincorporarse al resto del viaje.

Sin duda la decisión de Robles ha causado estupor y malestar en la Administración norteamericana más acostumbrada a que los amigos asientan sus decisiones que a que no las compartan.

Las declaraciones de Margarita Robles sobre este asunto han sido impecables: no ha cuestionado la decisión de Estados Unidos de acercarse a las costas de Irán, simplemente ha hecho valer que el acuerdo que implicaba a nuestra fragata nada tenía que ver con esta decisión ahora adoptada y por tanto la Méndez Núñez se retira provisionalmente.

Yo no veo dónde está el problema. El problema en muchas ocasiones es no ser capaces de decir NO aunque sea a los amigos. Porque los amigos no siempre tienen razón o en todo caso sus razones no tienen porqué ser las nuestras.